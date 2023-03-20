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  • AB ocakta 34 milyar eurodan fazla dış ticaret açığı verdi

AB ocakta 34 milyar eurodan fazla dış ticaret açığı verdi

Avrupa Birliği (AB), ocakta toplam 34,6 milyar euro dış ticaret açığı verdi.

20 Mart 2023 | 14:43
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AB ocakta 34 milyar eurodan fazla dış ticaret açığı verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 198,6 milyar  euroya, ithalatı da yüzde 7 yükselerek 233,2 milyar  euroya ulaştı.

Böylece AB'nin dış ticaret açığı, ocak ayında 34,6 milyar  euro oldu.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, ocakta 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 yükselişle 222,9 milyar  euro, ithalat da yüzde 9,7 artışla 253,5 milyar  euro oldu.

Avro Bölgesi'nin ticaret açığı, ocakta 30,6 milyar  euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 37 milyar avro ile ABD, 26,9 milyar  euro ile İngiltere, 17,4 milyar  euro ile Çin, 15,8 milyar  euro ile İsviçre ve 8,5 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 47,3 milyar  euro ile Çin, 30,3 milyar  euro ile ABD, 17,7 milyar euro ile İngiltere, 13,2 milyar  euro ile Norveç, 11,6 milyar  euro ile İsviçre, 9 milyar avro ile Rusya ve 8,1 milyar euro ile Türkiye oldu.​​​​​​​

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