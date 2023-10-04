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  • AB'nin Türkiye'ye yapacağı 400 milyon euroluk afet yardımı onaylandı

AB'nin Türkiye'ye yapacağı 400 milyon euroluk afet yardımı onaylandı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye yapacağı 400 milyon euroluk yardımı onayladı.

04 Ekim 2023 | 16:44
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AB'nin Türkiye'ye yapacağı 400 milyon euroluk afet yardımı onaylandı

AP Genel Kurulunda yapılan oylamada yardım paketi, 593 "evet", 11 "hayır" oyu ve 22 çekimser oyla kabul edildi.

AP'deki liberal görüşlü "Avrupa'yı Yenile" Grubunun (eski adıyla Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı-ALDE) Başkan Yardımcısı Katalin Cseh, oylamadan önce raportör sıfatıyla yaptığı konuşmada, AB'nin dayanışma ve acil durum rezervinin sınırda olduğunu ve artırılması gerektiğini söyledi.

Cseh, Türkiye'ye yıkıcı depremlerin ardından yapılacak yardımları "sorgulama girişimlerinin" olduğunu belirterek, "Bir ülkenin trajedisini diğer ülkeninkiyle kıyaslama girişimlerini kesinlikle reddediyoruz. Türkiye, AB'ye aday ülke ve yasal olarak yardımı hak ediyor. Bunu engelleme girişimleri, popülist ve bölücü nitelik taşıyor." diye konuştu.

AB Komisyonunun yardım teklifi, üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyince 18 Eylül'de, AP'nin Bütçe Komitesi tarafından da 20 Eylül'de onaylanmıştı.

AP Genel Kurulunun da onayından geçen paketin tümü 454,8 milyon avroluk yardımı kapsıyor. Miktarın 400 milyon eurosu Türkiye'ye, 33,9 milyon eurosu 2022'de kuraklığın vurduğu Romanya'ya, 20,9 milyon eurosu ise Eylül 2022'de sellerin tahribata yol açtığı İtalya'ya gönderilecek.

Yardımlar, AB bütçesinin dayanışma ve acil yardım için ayrılan bölümünden karşılanacak.

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