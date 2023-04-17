Polonya ve Macarista, Ukrayna'dan gelen tahıl ve gıdalara geçici yasak uygulanması kararı aldı.

Yasak kapsamındaki ürünler listesinde tahıl, şeker, süt ve süt ürünleri yer alıyor.​​​​​​​

Polonya, söz konusu ürünlerin transit geçişine de izin verilmeyeceğini açıkladı.

AB'DEN TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ

Avrupa Birliği (AB), Polonya ve Macaristan'ın Ukrayna'dan tahıl ve gıda ürünleri ithalatını yasaklama kararlarının kabul edilemeyeceğini bildirdi.

AB Komisyonunun tarım ve ticaretten sorumlu sözcüsü Miriam Garcia Ferrer, Polonya ve Macaristan'ın Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasaklama girişimlerini duyurmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Polonya ve Macaristan'ın yasakla ilgili açıklamalarını yakından takip ettiklerine dikkati çeken Ferrer, "Ticaret politikası AB'nin özel yetkisindedir. Bu nedenle, tek taraflı eylemler kabul edilemez." dedi.

Ferrer, özellikle zor zamanlarda AB içindeki bütün kararları koordine etmenin ve uyumlu hale getirmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması ve Karadeniz limanlarından uzun süre sevkiyat yapılamamasıyla önemli miktarda Ukrayna tahıl ve gıda ürünü Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlanmıştı.

Polonya, Avrupa Birliği'ni (AB) Ukrayna'dan ithal edilen tahılı Ortadoğu ve Afrika ülkelerine gönderme sözünü tutmadığı için eleştirmişti.

Polonya ve Macaristan'da çiftçiler uzun süredir Ukrayna’dan ucuz tarım ürünleri ithalatına son verilmesini istiyordu. Özellikle Polonya'da çiftçiler bu konuda sıklıkla protestolar düzenliyordu.

Tarım Bakanı Henryk Kowalczyk, ülkedeki çiftçilerin temel taleplerinin karşılanamayacağını öne sürerek 5 Nisan'da görevi bırakmıştı.