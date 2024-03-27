Mega Millions'tan yapılan açıklamada, bunun oyun tarihindeki en büyük beşinci ödül olduğu belirtildi. Kazanan bilet New Jersey'de satıldı.

Büyük ikramiyeye ek olarak, California, Colorado, Illinois, Indiana, Michigan ve Ohio'da birer ve Florida, Georgia ve New York'ta ikişer olmak üzere 12 oyuncu beş beyaz topu da eşleştirerek 1 milyon dolar ve New York'ta bir başka oyuncu beş beyaz topu ve Megaplier'ı eşleştirerek 3 milyon dolar kazandı.

1,13 milyar dolarlık büyük ödül, 537.5 milyon dolarlık tek seferlik nakit ödeme seçeneği taşıyor.

Oyuna göre büyük ödülü kazanma olasılığı 302 milyon 575 bin 350'de 1'di.

Mega Millions'un 1.602 milyar dolarlık rekor ikramiyesi ise 8 Ağustos 2023 tarihinde Florida'da kazanılmıştı. Bu ödül, tek bir biletle kazanılan dünyanın en büyük piyangosu olmuştu.

Mega Millions 45 eyaletin yanı sıra Washington, D.C. ve ABD Virgin Adaları'nda oynanıyor.