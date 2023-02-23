ARA
Bist 100
5086,2
0,29%
Bist 100
Dolar/TL
18,8697
-0,0226%
Dolar/TL
Euro/TL
19,9937
-0,0845%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0596
-0,067%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1104,55
-0,24%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD'de 4. çeyrekte büyüme beklentilerin altında kaldı

ABD'de 4. çeyrekte büyüme beklentilerin altında kaldı

ABD ekonomisi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 2,7 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti.

23 Şubat 2023 | 17:20
0
ABD'de 4. çeyrekte büyüme beklentilerin altında kaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2022 GSYH verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,7 arttı. Söz konusu dönemde aşağı yönlü revize edilen GSYH verisi, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdüğü kaydedilmişti.

ABD ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 ve ikinci çeyreğinde yüzde 0,6'lık daralma gösterirken, üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 büyümüştü.

Ülke ekonomisi, 2022 genelinde ise yüzde 2,1 büyüme kaydetti. ABD ekonomisi, 2021'de yüzde 5,9 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetmişti.

ABD ekonomisinin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki büyümesinde, kısmen konut sabit yatırımı ve ihracattaki düşüşlerin, özel envanter yatırımı, tüketici harcamaları, konut dışı sabit yatırım, federal hükümet harcamaları, eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki artışlarla dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat ise azalış gösterdi.

Dördüncü çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda ise tüketici harcamaları ve ihracattaki aşağı yönlü revizyonların, sabit yatırımlardaki yukarı yönlü revizyonla kısmen dengelenmesi belirleyici oldu.

Ülkede kişisel tüketim harcamalarında geçen yılın son çeyreğinde yaşanan artış yüzde 2,1'den yüzde 1,4'e revize edildi.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 3,2'den yüzde 3,7'ye yükseltildi. Gıda ve enerji harcamaları hesaplama dışı tutulduğunda çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bu dönemde yüzde 3,9'dan yüzde 4,3'e çıkarıldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1104,55 -0,24%
  • ALTIN ONS 1821,05 -0,21%
  • BIST 100 5086,2 0,29%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8697 -0,0226%
  • EURO/TURK LIRASI 19,9937 -0,0845%
  • EURO/USD 1,0596 -0,067%
  • INGILIZ STERLINI 1,20244 -0,15735%
  • JAPON YENI 134,775 -0,129%
  • KANADA DOLARI 1,35601 0,02951%
  • RUS RUBLESI 75,605 0,2187%
Günün En Çok Okunanları
Sahilde bulunan gizemli küre Japonya'nın gündemine oturdu
FED tutanakları neler söylüyor?
FED tutanakları neler söylüyor?
Toyota 20 yılın en büyük maaş zammını yapmayı kabul etti
Toyota 20 yılın en büyük maaş zammını yapmayı kabul etti
Perde kolon, tünel kalıp ve radye temel neden önemli? İTÜ profesörü açıkladı
Perde kolon, tünel kalıp ve radye temel neden önemli? İTÜ profesörü açıkladı
'Asla fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz'
'Asla fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz'
Depremin etkilediği ilçede kira ücretlerine üst sınır getirildi
Depremin etkilediği ilçede kira ücretlerine üst sınır getirildi
11 uzmandan olası İstanbul depremi yorumu: Hangi isim ne diyor?
11 uzmandan olası İstanbul depremi yorumu: Hangi isim ne diyor?
BIST 100'de gün sonu rakamları: Hangi veriler takip edilecek?
GERİ
İLERİ
Sahilde bulunan gizemli küre Japonya'nın gündemine oturdu
FED tutanakları neler söylüyor?
Toyota 20 yılın en büyük maaş zammını yapmayı kabul etti
Perde kolon, tünel kalıp ve radye temel neden önemli? İTÜ profesörü açıkladı
'Asla fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz'
FED tutanakları neler söylüyor?
Toyota 20 yılın en büyük maaş zammını yapmayı kabul etti
Perde kolon, tünel kalıp ve radye temel neden önemli? İTÜ profesörü açıkladı
'Asla fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz'
Depremin etkilediği ilçede kira ücretlerine üst sınır getirildi
Toyota 20 yılın en büyük maaş zammını yapmayı kabul etti
Perde kolon, tünel kalıp ve radye temel neden önemli? İTÜ profesörü açıkladı
'Asla fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz'
Depremin etkilediği ilçede kira ücretlerine üst sınır getirildi
11 uzmandan olası İstanbul depremi yorumu: Hangi isim ne diyor?
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL