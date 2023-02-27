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  • ABD'de dayanıklı mal siparişleri ocakta beklentilerin altında kaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri ocakta beklentilerin altında kaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ocakta aylık bazda yüzde 4,5 gerileyerek tahminlerin altında kaldı.

27 Şubat 2023 | 17:32
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ABD'de dayanıklı mal siparişleri ocakta beklentilerin altında kaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,5 azalışla 272,3 milyar dolar oldu.

Söz konusu siparişlerin bu dönemde yüzde 4 azalması öngörülüyordu. Dayanıklı mallara yönelik siparişler, geçen yıl aralıkta ise yüzde 5,1 artarak 285,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler, ocakta yüzde 13,3 azaldı. Ulaşım hariç siparişler aynı dönemde yüzde 0,7 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 5,1 düştü.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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