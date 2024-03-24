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ABD'de durgunluk ve işsizlik insan ömrünü uzatmış: Peki, neden?

ABD'deki bir araştırma ekonomik durgunluk dönemlerinde Amerikalılar arasında ömrün uzadığını bulmuş. Peki, bu garip durumun nedeni ne?

24 Mart 2024 | 01:59
ABD'de durgunluk ve işsizlik insan ömrünü uzatmış: Peki, neden?

Business Insider'ın haberine göre ekonomik durgunluk dönemleri pek çok insanın hayatını olumsuz etkiliyor. Aileler evlerini kaybediyor. Çocuklar yetersiz besleniyor. Yeni mezunlar kariyerlerini yeniden rayına oturtmak için yıllarca mücadele ediyor. Tüm bu olumsuz faktörlerin yanında yeni bir araştırma ilginç bir durumu tespit etmiş. Şaşırtıcı bir şekilde, ABD'de ekonomik gerilemelerin insanların ömrünü uzatmış.

Insider'daki makaleye göre sağlık ekonomisti Amy Finkelstein liderliğindeki dört araştırmacı tarafından hazırlanan çalışmada araştırmacılar, 2007'den 2009'a kadar süren Büyük Durgunluk döneminde Amerikalılar arasında ömrün uzadığını tespit etmiş (özellikle 64 yaş üstü yetişkinler ve üniversite eğitimi olmayanlar)

Makaleye göre bu ölüm oranlarındaki düşüşler hemen ortaya çıkıyor ve en az 10 yıl boyunca devam ediyor. Peki, bu tuhaf durumun nedeni ne? Insider, "Ekonomistler pek çok olası açıklamayı eledi. İşten çıkarılan işçiler boş zamanlarını daha fazla egzersiz yapmak için kullanmıyor ya da sigarayı azaltmıyorlardı. Cevap kirlilikti" diyor.

Makaleye göre ekonomistler, Büyük Durgunluk döneminde en büyük iş kayıplarının yaşandığı ilçelerin aynı zamanda hava kirliliğinde de en büyük düşüşleri gördüğünü tespit etti.  Düşük ücretli işlerde çalışan insanlar daha fazla çevresel toksin içeren mahallelerde yaşama eğilimindedir. 

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