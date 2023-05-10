ARA
Bist 100
4545,24
0,2%
Bist 100
Dolar/TL
19,5381
0,0661%
Dolar/TL
Euro/TL
21,483
0,3584%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0995
0,3088%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1281,15
0,31%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

10 Mayıs 2023 | 15:42
Son Güncellenme: 10 Mayıs 2023 | 15:59
0
ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentileriyle paralel artış kaydeden TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,1 artmıştı.

Ülkede TÜFE, nisanda yıllık bazda ise yüzde 4,9 arttı. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 5 artması yönündeydi. Yavaşlamaya devam eden ve Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, martta yüzde 5 olmuştu.

Barınma maliyetleri enflasyonun itici gücü olmayı sürdürdü

Söz konusu dönemde barınma fiyatlarındaki artış, enflasyondaki aylık yükselişte en etkili kalem olmaya devam etti. Barınma endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 8,1 arttı.

Aynı dönemde ikinci el araç ile benzin fiyatlarındaki artışlar da öne çıktı. İkinci el araç fiyatlarına ilişkin endeks, nisanda aylık bazda yüzde 4,4 artmasına karşın yıllık bazda yüzde 6,6 azaldı.

Benzin endeksi de nisanda aylık yüzde 3 artarken, yıllık yüzde 12,2'lik azalış kaydetti.

Gıda endeksi bu dönemde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık yüzde 7,7 arttı.

Çekirdek enflasyon beklentilerle paralel seyretti

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, nisanda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,5 arttı.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon, aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE, martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,6 artmıştı.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1281,15 0,31%
  • ALTIN ONS 2039,55 0,24%
  • BIST 100 4545,24 0,2%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,5381 0,0661%
  • EURO/TURK LIRASI 21,483 0,3584%
  • EURO/USD 1,0995 0,3088%
  • INGILIZ STERLINI 1,26633 0,33516%
  • JAPON YENI 134,484 -0,558%
  • KANADA DOLARI 1,33495 -0,26895%
  • RUS RUBLESI 76,11 -2,0463%
Günün En Çok Okunanları
9 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Bir kripto para borsası daha iflas başvurusu yaptı
Bir kripto para borsası daha iflas başvurusu yaptı
10 milyon dolar burs teklifi alan 16 yaşındaki lise öğrencisi seçimini yaptı
10 milyon dolar burs teklifi alan 16 yaşındaki lise öğrencisi seçimini yaptı
Twitter aktif olmayan hesapları kaldırıyor
Twitter aktif olmayan hesapları kaldırıyor
Airfryer furyası: Satışı yüzde 300 arttı
Airfryer furyası: Satışı yüzde 300 arttı
Peugeot, tarihinin en yüksek nisan ayı satışına ulaştığını duyurdu
Peugeot, tarihinin en yüksek nisan ayı satışına ulaştığını duyurdu
8 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
8 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Uranüs'ün uyduları okyanuslarla kaplı olabilir
GERİ
İLERİ
9 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Bir kripto para borsası daha iflas başvurusu yaptı
10 milyon dolar burs teklifi alan 16 yaşındaki lise öğrencisi seçimini yaptı
Twitter aktif olmayan hesapları kaldırıyor
Airfryer furyası: Satışı yüzde 300 arttı
Bir kripto para borsası daha iflas başvurusu yaptı
10 milyon dolar burs teklifi alan 16 yaşındaki lise öğrencisi seçimini yaptı
Twitter aktif olmayan hesapları kaldırıyor
Airfryer furyası: Satışı yüzde 300 arttı
Peugeot, tarihinin en yüksek nisan ayı satışına ulaştığını duyurdu
10 milyon dolar burs teklifi alan 16 yaşındaki lise öğrencisi seçimini yaptı
Twitter aktif olmayan hesapları kaldırıyor
Airfryer furyası: Satışı yüzde 300 arttı
Peugeot, tarihinin en yüksek nisan ayı satışına ulaştığını duyurdu
8 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL