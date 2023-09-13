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ABD'de enflasyon beklentiyi aştı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

13 Eylül 2023 | 15:35
Son Güncellenme: 13 Eylül 2023 | 15:58
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ABD'de enflasyon beklentiyi aştı

ABD'de Ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 3,7 arttı.

Aylık bazda ise enflasyon yüzde 0,6 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Çekirdek göstergelerde ise aylık artış beklentileri sınırlı da olsa aştı. Ağustos ayında gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Bloomberg anketinde beklenti yüzde 0,2 olarak belirlenmişti.

Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Ağustos'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 arttı. Temmuz ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 4,7 olarak kaydedilmişti.

 

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