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ABD'de enflasyon eylülde beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Son haber... ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

12 Ekim 2023 | 15:41
Son Güncellenme: 12 Ekim 2023 | 16:39
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ABD'de enflasyon eylülde beklentilerin üzerinde gerçekleşti

 ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentileri TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 yükselmişti.

Ülkede TÜFE, eylülde yıllık bazda ise yüzde 3,7'lik artış kaydetti. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 3,6 artması yönündeydi. Yıllık enflasyon, ağustosta da yüzde 3,7 olmuştu.

- Barınma endeksi enflasyonda en etkili kalem oldu

Söz konusu dönemde barınma fiyatlarında yaşanan artış, enflasyondaki aylık yükselişte en etkili kalem olurken, benzin fiyatlarındaki artış da enflasyona önemli katkı yaptı.

Barınma endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 7,2 yükseldi. Aynı dönemde enerji endeksi, aylık yüzde 1,5 artarken, yıllık yüzde 0,5 azaldı.

Gıda endeksi de bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,7'lik artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon beklentilere paralel gerçekleşti

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 arttı. Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Eylülde beklentiler dahilinde artan çekirdek TÜFE, ağustosta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,3 yükselmişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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