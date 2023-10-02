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ABD'de ISM imalat endeksi eylülde beklentileri aştı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 49 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

02 Ekim 2023 | 18:09
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ABD'de ISM imalat endeksi eylülde beklentileri aştı

ISM, eylül ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI verisi eylülde bir önceki aya kıyasla 1,4 puan artarak 49'a çıktı.

Piyasa beklentilerini aşan verinin bu dönemde 47,7 değerini alması öngörülüyordu. İmalat sektöründe son 10 ayın en yavaş daralmasının yaşandığını gösteren endeks, ağustosta 47,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Üretim endeksi eylülde aylık 2,5 puan artışla 52,5'e ve yeni siparişlere ilişkin endeks 2,4 puan artarak 49,2'ye çıktı. İstihdam endeksi de aynı dönemde 2,7 puan artışla 51,2'ye yükseldi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 5 alt sektörü büyüme kaydederken, 11 sektörde daralma yaşandı. Daralma kaydedilen sektörler arasında, basım, mobilya, plastik, kağıt ürünleri, işlenmiş metal ürünleri, ahşap ürünler, bilgisayar ve elektrik ürünleri, makine, elektrikli ekipmanlar, kimyasal ürünler ve ulaşım ekipmanları yer aldı.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de eylül ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül ayı imalat sektörü PMI verisi 48,9'dan 49,8'e revize edildi. Endeks, ağustosta 47,9 değerinde gerçekleşmişti.

S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, veriye ilişkin değerlendirmesinde, eylül ayında imalat sektöründeki iş koşullarında neredeyse istikrar sağlandığının görüldüğü, ancak fiyat baskılarındaki artışın enflasyon cephesinde endişe oluşturduğunu belirtti.

Üretim artışının hızının hayal kırıklığı yaratacak kadar düşük kalmaya devam ettiğini kaydeden Williamson, yıl sonuna doğru durumun iyileşeceğine dair işaretler olduğunu aktardı.

Williamson, üretici maliyetlerinin büyük ölçüde yüksek petrol fiyatlarının etkisiyle son beş ayın en hızlı seviyesinde arttığını belirterek, artan maliyetlerin müşterilere "daha yüksek fiyatlar" olarak yansıdığını ve bunun da kaçınılmaz olarak enflasyon üzerinde yeniden yukarı yönlü bir baskıya neden olacağını ifade etti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

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