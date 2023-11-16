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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Kasım ile biten haftada 231 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

16 Kasım 2023 | 18:03
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 11 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi artarak 231 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerini aşan ve ağustos ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıkan işsizlik maaşı başvurularının 220 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 217 binden 218 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı bir önceki haftaya kıyasla 7 bin 750 artarak 220 bin 250'ye çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 4 Kasım ile biten haftada 32 bin kişi artarak 1 milyon 865 bine yükseldi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki artışın iş gücü piyasadaki yumuşamaya işaret ettiğini ve bunun da ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesine yardımcı olabileceğini belirtti.

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