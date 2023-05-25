ARA
Bist 100
4415,42
-0,21%
Bist 100
Dolar/TL
19,9285
0,1412%
Dolar/TL
Euro/TL
21,3605
-0,1421%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0724
-0,2358%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1248,52
-0,31%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında geldi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında geldi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Mayıs ile biten haftada 229 bine çıkmasına rağmen beklentilerin altında gerçekleşti.

25 Mayıs 2023 | 15:49
0
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında geldi

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 20 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 229 bine yükseldi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 250 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 242 binden 225 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla değişim göstermedi ve 231 bin 750 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları da 13 Mayıs ile biten haftada 5 bin kişilik azalışla 1 milyon 794 bine düştü.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1248,52 -0,31%
  • ALTIN ONS 1948,25 -0,47%
  • BIST 100 4415,42 -0,21%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,9285 0,1412%
  • EURO/TURK LIRASI 21,3605 -0,1421%
  • EURO/USD 1,0724 -0,2358%
  • INGILIZ STERLINI 1,23377 -0,22119%
  • JAPON YENI 139,657 0,139%
  • KANADA DOLARI 1,36339 0,28761%
  • RUS RUBLESI 80,1375 -0,5849%
Günün En Çok Okunanları
"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçiminde son viraja girildi: Finalistler...
Milyoner bir girişimciye göre modası geçmiş 5 kariyer önerisi
Milyoner bir girişimciye göre modası geçmiş 5 kariyer önerisi
Netflix, ertelenen şifre paylaşımı kararında ilk adımı attı
Netflix, ertelenen şifre paylaşımı kararında ilk adımı attı
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2. tur kararını açıkladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2. tur kararını açıkladı
Tripadvisor'a göre 2023'ün en iyi 10 oteli: Türkiye'den de bir otel listede
Tripadvisor'a göre 2023'ün en iyi 10 oteli: Türkiye'den de bir otel listede
Yüzen şehir MSC Splendida, İstanbul çıkışlı turlarına başladı
Yüzen şehir MSC Splendida, İstanbul çıkışlı turlarına başladı
Bahçesine meteor düşen Türk aileye milyonluk teklif!
GERİ
İLERİ
"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçiminde son viraja girildi: Finalistler...
Milyoner bir girişimciye göre modası geçmiş 5 kariyer önerisi
Netflix, ertelenen şifre paylaşımı kararında ilk adımı attı
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2. tur kararını açıkladı
Milyoner bir girişimciye göre modası geçmiş 5 kariyer önerisi
Netflix, ertelenen şifre paylaşımı kararında ilk adımı attı
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2. tur kararını açıkladı
Tripadvisor'a göre 2023'ün en iyi 10 oteli: Türkiye'den de bir otel listede
Netflix, ertelenen şifre paylaşımı kararında ilk adımı attı
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2. tur kararını açıkladı
Tripadvisor'a göre 2023'ün en iyi 10 oteli: Türkiye'den de bir otel listede
Yüzen şehir MSC Splendida, İstanbul çıkışlı turlarına başladı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL