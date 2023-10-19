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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Ekim ile biten haftada 198 bin ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.

19 Ekim 2023 | 16:03
Son Güncellenme: 19 Ekim 2023 | 16:18
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 14 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişilik azalışla 198 bine geriledi. Piyasa beklentisi, başvuru sayısının 212 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 209 binden 211 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, bir önceki haftaya kıyasla 1000 azalarak 205 bin 750'ye düştü.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 7 Ekim ile biten haftada 29 bin kişi artarak 1 milyon 734 bine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek, bunun da ABD Merkez Bankasının agresif sıkılaşma döngüsüne karşı piyasada dirence işaret ettiğini ve faiz oranlarının yüksek kalmasının beklenen süreyi uzattığını kaydetti.

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