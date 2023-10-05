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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Eylül ile biten haftada 207 bin ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

05 Ekim 2023 | 17:29
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 30 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artarak 207 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, başvuru sayısının 210 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi de 204 binden 205 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 500 azalarak 208 bin 750'ye geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 23 Eylül ile biten haftada 1000 kişi azalışla 1 milyon 664 bine indi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin iş gücü piyasasının ABD Merkez Bankasının agresif para politikası sıkılaşmasına karşı dayanıklı kalmayı sürdürdüğünü gösterdiğini belirtti. Verilerin, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması için alan sağladığı ifade edildi.
 


 

 

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