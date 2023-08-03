ARA
Bist 100
7471,83
0,96%
Bist 100
Dolar/TL
26,9968
0,1123%
Dolar/TL
Euro/TL
29,7254
0,6319%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0998
-0,1054%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1681,69
-0,16%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta yükseldi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta yükseldi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Temmuz ile biten haftada 227 bine çıktı.

03 Ağustos 2023 | 16:08
0
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 29 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi artışla 227 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 221 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 5 bin 500 kişi azalışla 228 bin 250'ye geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 22 Temmuz ile biten haftada 21 bin kişi artarak 1 milyon 700 bine çıktı.

Analistler, işsizlik başvurularındaki artışların ABD'nin iş gücü piyasasındaki sıkılığa işaret edecek kadar küçük olduğunu belirterek, bunun da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaştırma döngüsünü sürdürmesine neden olabileceğini ifade etti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1681,69 -0,16%
  • ALTIN ONS 1937,5 -0,28%
  • BIST 100 7471,83 0,96%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9968 0,1123%
  • EURO/TURK LIRASI 29,7254 0,6319%
  • EURO/USD 1,0998 -0,1054%
  • INGILIZ STERLINI 1,27755 0,11559%
  • JAPON YENI 141,965 0,148%
  • KANADA DOLARI 1,33711 -0,06876%
  • RUS RUBLESI 96,405 0,5528%
Günün En Çok Okunanları
Göç kentlerinde yeni konutlara talep arttı: 13 kentte fiyatlar nasıl değişti?
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Borsada ralli tamam mı devam mı?
Borsada ralli tamam mı devam mı?
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma Lideri: Listede hangi isimler var?
GERİ
İLERİ
Göç kentlerinde yeni konutlara talep arttı: 13 kentte fiyatlar nasıl değişti?
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Borsada ralli tamam mı devam mı?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Borsada ralli tamam mı devam mı?
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL