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ABD'de istihdam eylülde beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 336 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 3,8 oldu.

06 Ekim 2023 | 17:09
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ABD'de istihdam eylülde beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam eylülde 336 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ve 8 ayın en yüksek artışını kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 170 bin kişi artması öngörülüyordu.

Eylül ayında dinlenme ve konaklama, kamu, sağlık hizmetleri, bilimsel ve teknik hizmetler ile sosyal yardım sektörlerinde istihdam artışı görüldü.

Tarım dışı istihdama ilişkin temmuz ve ağustos verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamdaki artış temmuz ayı için 157 binden 236 bine ve ağustos ayı için 187 binden 227 bine revize edildi.

İşsizlik oranı değişmedi

ABD'de işsizlik oranı ise eylülde değişmeyerek yüzde 3,8 ile Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde yüzde 3,7 olması öngörülüyordu.

Ülkedeki işsiz sayısı, eylülde 5 bin kişi artarak 6 milyon 360 bin olarak kaydedildi. İş gücüne katılım oranı da bu dönemde değişmeyerek yüzde 62,8 ile Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyede kaldı.

Haftalık ortalama çalışma saati değişmeyerek 34,4 olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç eylülde bir önceki ayda olduğu gibi yüzde 0,2 artarak 33,88 dolara çıktı.

Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

 

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