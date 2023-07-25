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ABD'de konut fiyatları mayısta geriledi

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 düştü.

25 Temmuz 2023 | 17:40
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ABD'de konut fiyatları mayısta geriledi

S&P CoreLogic Case-Shiller, mayıs ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, mayısta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 düştü. Endeks, nisanda yıllık bazda yüzde 0,1'lik düşüş kaydetmişti.

Ulusal konut fiyat endeksi, mayısta aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,7 arttı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise mayısta yıllık yüzde 1,7 düştü. Piyasa beklentilerinden az gerileyen endeksin bu dönemde yüzde 2,2 azalması bekleniyordu. Üst üste 3 aydır düşen endeks, nisanda da yüzde 1,7 azalış kaydetmişti.

Söz konusu dönemde endeks, aylık bazda da mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 1 arttı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği kentler; yüzde 4,6 ile Chicago, yüzde 3,9 ile Cleveland ve yüzde 3,5 ile New York oldu.

Aynı dönemde konut fiyatları Seattle'da yüzde 11,3, San Francisco'da yüzde 11, Las Vegas'ta yüzde 7,8, Phoenix'te yüzde 7,6 ve Denver'de yüzde 4,9 azaldı.

 

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