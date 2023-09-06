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ABD'de mortgage başvuruları 27 yılın en düşük seviyesine indi

ABD'de mortgage (konut kredisi) başvuruları, mortgage faiz oranlarındaki gerilemeye rağmen geçen hafta Aralık 1996'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

06 Eylül 2023 | 17:19
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ABD'de mortgage başvuruları 27 yılın en düşük seviyesine indi

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 1 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,9 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise Aralık 2000'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye olan yüzde 7,31'den yüzde 7,21'e geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,72'den yüzde 6.66'ya indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, başvuruların mortgage faiz oranlarındaki gerilemeye rağmen Aralık 1996'dan bu yana en düşük seviyeye indiğini belirtti.

Kan, muhtemel alıcıların düşük konut stoku ve yüksek mortgage faiz oranları sebebiyle piyasanın dışında kalması sonucu satın almaya ilişkin endeksin 28 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve hem satın alma hem de yeniden finansman başvurularının düştüğünü aktardı.

30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının geçen hafta düştüğünü ancak oranların bir yıl öncesine kıyasla yüksek kalmaya devam ettiğini aktaran Kan, yeniden finansmana ilişkin endeksin de Ocak 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini kaydetti.

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