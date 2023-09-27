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  • ABD'de mortgage faizleri 23 yılın zirvesine çıktı

ABD'de mortgage faizleri 23 yılın zirvesine çıktı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,41 ile Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

27 Eylül 2023 | 16:53
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ABD'de mortgage faizleri 23 yılın zirvesine çıktı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 22 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,3 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 7,31'den yüzde 7,41'e yükseldi. Bu oran, Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviye olarak dikkati çekti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,62'den yüzde 6,73'e çıkarak, Temmuz 2001'den bu yana en yüksek değerine ulaştı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, hazine getirilerinin geçen hafta artmasıyla birlikte mortgage faizlerinin de yükseldiğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutmasının beklendiğine işaret eden Kan, potansiyel konut alıcıları ile ev sahiplerinin yüksek faiz oranlarının etkisini hissetmeye devam ettiğini, bu nedenle de mortgage başvurularının azaldığını ifade etti.

Kan, sınırlı stok ve satın alma gücünün azalmasıyla karşı karşıya olan piyasada, mortgage başvurularının yıllık bazda yüzde 27 azaldığını, refinansman faaliyetinin de geçen yıla göre yüzde 20'nin üzerinde düşüş gösterdiğini bildirdi.


 

 

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