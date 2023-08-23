Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 18 Ağustos ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,2 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,16'dan yüzde 7,31'e çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,57'den yüzde 6,72'ye yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, hazine tahvili getirilerinin geçen hafta da yükselmeye devam ettiğine işaret ederek, "Bu artış, geçen hafta mortgage faiz oranlarını yükseltti ve 30 yıllık sabit faiz oranı Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı." ifadesini kullandı.

Mortgage başvurularının ise yüksek faiz ortamı ve satın alma gücündeki aşınma nedeniyle Nisan 1995'ten bu yana en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çeken Kan, düşük konut arzının birçok piyasada ev fiyatlarını yüksek tuttuğunu, bunun da konut satın almak isteyenlerin zorluklarını artırdığını vurguladı.