ARA
Bist 100
7620,22
-1,94%
Bist 100
Dolar/TL
27,2118
0,0276%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5266
0,1007%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,085
0,0433%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1677,1
1,06%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD'de mortgage faizleri 23 yılın zirvesine ulaştı

ABD'de mortgage faizleri 23 yılın zirvesine ulaştı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,31 ile Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, mortgage başvuruları düşmeye devam etti.

23 Ağustos 2023 | 17:11
0
ABD'de mortgage faizleri 23 yılın zirvesine ulaştı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 18 Ağustos ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,2 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,16'dan yüzde 7,31'e çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,57'den yüzde 6,72'ye yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, hazine tahvili getirilerinin geçen hafta da yükselmeye devam ettiğine işaret ederek, "Bu artış, geçen hafta mortgage faiz oranlarını yükseltti ve 30 yıllık sabit faiz oranı Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı." ifadesini kullandı.

Mortgage başvurularının ise yüksek faiz ortamı ve satın alma gücündeki aşınma nedeniyle Nisan 1995'ten bu yana en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çeken Kan, düşük konut arzının birçok piyasada ev fiyatlarını yüksek tuttuğunu, bunun da konut satın almak isteyenlerin zorluklarını artırdığını vurguladı.

İlgili Haberler
Borç krizi uyarısı yapan ünlü yatırımcı Rogers'tan yatırım önerisi
Borç krizi uyarısı yapan ünlü yatırımcı Rogers'tan yatırım önerisi
0
  • ALTIN GRAM - TL 1676,59 1,03%
  • ALTIN ONS 1916,2 0,99%
  • BIST 100 7619,72 -1,95%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,213 0,0318%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5293 0,1099%
  • EURO/USD 1,0851 0,0539%
  • INGILIZ STERLINI 1,26957 -0,2855%
  • JAPON YENI 144,691 -0,814%
  • KANADA DOLARI 1,35509 -0,0048%
  • RUS RUBLESI 94,425 -0,3441%
Günün En Çok Okunanları
Oppenheimer mı Barbie mi? Peki, Türkiye'deki rakamlar ne söylüyor?
İşte emekliler için en iyi 10 Avrupa ülkesi
İşte emekliler için en iyi 10 Avrupa ülkesi
Otomobilde renk tercihi değişti... Beyaz ikinci sıraya geriledi
Otomobilde renk tercihi değişti... Beyaz ikinci sıraya geriledi
Rublenin gerilemesi Rus turistleri nasıl etkiledi?
Rublenin gerilemesi Rus turistleri nasıl etkiledi?
Motosiklet ehliyetine yeni düzenleme geliyor
Motosiklet ehliyetine yeni düzenleme geliyor
İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu cadde: Zirve el değiştirdi
İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu cadde: Zirve el değiştirdi
İnşaat iskelesi çöktü... 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
İnşaat iskelesi çöktü... 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Merak edilen soruyu yanıtladı: Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
GERİ
İLERİ
Oppenheimer mı Barbie mi? Peki, Türkiye'deki rakamlar ne söylüyor?
İşte emekliler için en iyi 10 Avrupa ülkesi
Otomobilde renk tercihi değişti... Beyaz ikinci sıraya geriledi
Rublenin gerilemesi Rus turistleri nasıl etkiledi?
Motosiklet ehliyetine yeni düzenleme geliyor
İşte emekliler için en iyi 10 Avrupa ülkesi
Otomobilde renk tercihi değişti... Beyaz ikinci sıraya geriledi
Rublenin gerilemesi Rus turistleri nasıl etkiledi?
Motosiklet ehliyetine yeni düzenleme geliyor
İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu cadde: Zirve el değiştirdi
Otomobilde renk tercihi değişti... Beyaz ikinci sıraya geriledi
Rublenin gerilemesi Rus turistleri nasıl etkiledi?
Motosiklet ehliyetine yeni düzenleme geliyor
İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu cadde: Zirve el değiştirdi
İnşaat iskelesi çöktü... 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL