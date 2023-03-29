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ABD'de mortgage faizleri 6 haftanın en düşük seviyesinde

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,45 ile 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

29 Mart 2023 | 16:11
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ABD'de mortgage faizleri 6 haftanın en düşük seviyesinde

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 24 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,9 arttı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,48'den yüzde 6,45'e inerek 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,02'den 5,84'e düştü.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mortgage faiz oranlarının düşüşünü üçüncü haftaya taşırken başvuruların arttığını aktardı.

Konut fiyatlarındaki artışın ülkenin birçok yerinde belirgin şekilde yavaşladığını belirten Kan, bunun alıcıların satın alma gücünü artırmaya yardımcı olduğunu kaydetti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, Ekim 2022'de yüzde 7'yi aşarak 21 yılın zirvesine çıkmıştı.

Ülkede, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyona karşı agresif para politikası sıkılaşması konut piyasasını önemli ölçüde zayıflatmıştı.

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