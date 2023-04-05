ARA
Bist 100
4919,87
-1,29%
Bist 100
Dolar/TL
19,2511
0,1381%
Dolar/TL
Euro/TL
21,0063
-0,2654%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0912
-0,398%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1251,14
0,18%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD'de mortgage faizleri 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de mortgage faizleri 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,4 ile 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

05 Nisan 2023 | 16:34
0
ABD'de mortgage faizleri 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 31 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,1 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,45'den yüzde 6,4'e inerek 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 5,84'den 5,97'ye çıktı.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, verilere ilişkin değerlendirmesinde, baharın gelmesine rağmen konut piyasasında genellikle bu mevsimdeki alışılagelmiş patlamanın yaşanmadığını belirtti.

Konut satın alma başvurularının dört haftalık artışının ardından geçen hafta düşüş kaydettiğine işaret eden Fratantoni, refinansman başvurularının da oldukça düşük kalmaya devam ettiğini aktardı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, Ekim 2022'de yüzde 7'yi aşarak 21 yılın zirvesine çıkmıştı.

Ülkede, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyona karşı agresif para politikası sıkılaşması konut piyasasını önemli ölçüde zayıflatmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1251,14 0,18%
  • ALTIN ONS 2021,48 0,05%
  • BIST 100 4919,87 -1,29%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,2511 0,1381%
  • EURO/TURK LIRASI 21,0063 -0,2654%
  • EURO/USD 1,0912 -0,398%
  • INGILIZ STERLINI 1,24615 -0,31837%
  • JAPON YENI 131,14 -0,441%
  • KANADA DOLARI 1,34612 0,12459%
  • RUS RUBLESI 80,2512 1,1995%
Günün En Çok Okunanları
Resmi Gazete'de yayımlandı: Trafik sigortasında yönetmeliğinde yeni dönem
İşte dünyanın en zengin 25 insanı: Milyarderlerin sayısı da serveti de azaldı
İşte dünyanın en zengin 25 insanı: Milyarderlerin sayısı da serveti de azaldı
Tesla Türkiye satış fiyatı belli oldu
Tesla Türkiye satış fiyatı belli oldu
İbrahim Erdemoğlu kimdir?
İbrahim Erdemoğlu kimdir?
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
Doğan Holding’den Aytemiz hisselerinde satış açıklaması
Doğan Holding’den Aytemiz hisselerinde satış açıklaması
İtalya'dan sonra bir ülke daha ChatGPT'yi engellemeyi konuşuyor
İtalya'dan sonra bir ülke daha ChatGPT'yi engellemeyi konuşuyor
Tesla Model Y resmen Türkiye'de piyasaya çıktı
GERİ
İLERİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: Trafik sigortasında yönetmeliğinde yeni dönem
İşte dünyanın en zengin 25 insanı: Milyarderlerin sayısı da serveti de azaldı
Tesla Türkiye satış fiyatı belli oldu
İbrahim Erdemoğlu kimdir?
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
İşte dünyanın en zengin 25 insanı: Milyarderlerin sayısı da serveti de azaldı
Tesla Türkiye satış fiyatı belli oldu
İbrahim Erdemoğlu kimdir?
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
Doğan Holding’den Aytemiz hisselerinde satış açıklaması
Tesla Türkiye satış fiyatı belli oldu
İbrahim Erdemoğlu kimdir?
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
Doğan Holding’den Aytemiz hisselerinde satış açıklaması
İtalya'dan sonra bir ülke daha ChatGPT'yi engellemeyi konuşuyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL