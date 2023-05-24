ARA
Bist 100
4424,92
-1,03%
Bist 100
Dolar/TL
19,8996
0,2099%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4186
0,1478%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0763
-0,0715%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1255,78
-0,41%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD'de mortgage faizleri marttan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken talep azaldı

ABD'de mortgage faizleri marttan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken talep azaldı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,69 ile marttan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, mortgage başvurularında azalış kaydedildi.

24 Mayıs 2023 | 16:50
0
ABD'de mortgage faizleri marttan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken talep azaldı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 19 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,6 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,57'den yüzde 6,69'a yükseldi ve mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,96'dan yüzde 6,15'e yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, faiz oranlarının çok dalgalı ve konut stokunun hala az olmasından dolayı satın alma başvurularında henüz sürdürülebilir bir artış görülmediğini belirtti.

Yeniden finansman faaliyetinin de sınırlı kalmaya devam ettiğine işaret eden Kan, ABD'de borç limiti konusundaki belirsizlik ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı yetkililerinin geçen hafta yaptığı sözle yönlendirmenin tahvil faizleri ile mortgage oranlarını yükselttiğini aktardı.

Kan, geçen hafta yayımlanan ekonomik verilerin de ekonominin hala dirençli olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Öte yandan Mortgage News Daily'ye göre, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı dün yüzde 7'nin üzerine çıktı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1255,78 -0,41%
  • ALTIN ONS 1962,84 -0,62%
  • BIST 100 4424,92 -1,03%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,8996 0,2099%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4186 0,1478%
  • EURO/USD 1,0763 -0,0715%
  • INGILIZ STERLINI 1,23726 -0,32948%
  • JAPON YENI 139,059 0,342%
  • KANADA DOLARI 1,35927 0,65423%
  • RUS RUBLESI 80,16 -0,0012%
Günün En Çok Okunanları
Bill Gates'ten gelecekle ilgili 3 öngörü
"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçiminde son viraja girildi: Finalistler...
"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçiminde son viraja girildi: Finalistler...
Piyasalarda endişeli bekleyiş: Borç limiti daha önce aşılmış mıydı? Aşılırsa ne olur?
Piyasalarda endişeli bekleyiş: Borç limiti daha önce aşılmış mıydı? Aşılırsa ne olur?
WhatsApp'a 15 dakika içinde mesaj düzenleme özelliği geldi
WhatsApp'a 15 dakika içinde mesaj düzenleme özelliği geldi
İran’da ilk kez bir Rus bankası temsilcilik açtı
İran’da ilk kez bir Rus bankası temsilcilik açtı
Yurt dışı oy sayısı 1,6 milyona yaklaştı
Yurt dışı oy sayısı 1,6 milyona yaklaştı
Diş sağlığı sektörü İstanbul’da buluşuyor
Diş sağlığı sektörü İstanbul’da buluşuyor
Milyoner bir girişimciye göre modası geçmiş 5 kariyer önerisi
GERİ
İLERİ
Bill Gates'ten gelecekle ilgili 3 öngörü
"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçiminde son viraja girildi: Finalistler...
Piyasalarda endişeli bekleyiş: Borç limiti daha önce aşılmış mıydı? Aşılırsa ne olur?
WhatsApp'a 15 dakika içinde mesaj düzenleme özelliği geldi
İran’da ilk kez bir Rus bankası temsilcilik açtı
"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçiminde son viraja girildi: Finalistler...
Piyasalarda endişeli bekleyiş: Borç limiti daha önce aşılmış mıydı? Aşılırsa ne olur?
WhatsApp'a 15 dakika içinde mesaj düzenleme özelliği geldi
İran’da ilk kez bir Rus bankası temsilcilik açtı
Yurt dışı oy sayısı 1,6 milyona yaklaştı
Piyasalarda endişeli bekleyiş: Borç limiti daha önce aşılmış mıydı? Aşılırsa ne olur?
WhatsApp'a 15 dakika içinde mesaj düzenleme özelliği geldi
İran’da ilk kez bir Rus bankası temsilcilik açtı
Yurt dışı oy sayısı 1,6 milyona yaklaştı
Diş sağlığı sektörü İstanbul’da buluşuyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL