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ABD'de özel sektör istihdamı haziranda beklentileri aştı

ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda 497 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, Şubat 2022'den bu yana en büyük artışı kaydetti.

06 Temmuz 2023 | 16:20
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ABD'de özel sektör istihdamı haziranda beklentileri aştı

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı haziran ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, geçen ay 497 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerini aşan ve Şubat 2022'den bu yana en yüksek artışı kaydeden özel sektör istihdamının, bu dönemde 228 bin artması öngörülüyordu.

Mayıs ayına ilişkin özel sektör istihdamı verisi ise 278 binden 267 bine revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 299 bin kişi ve orta ölçekli işletmelerde 183 bin kişi artarken, büyük ölçekli işletmelerde 8 bin kişi azaldı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 373 bini hizmet, 124 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

Ücret artışı yavaşlamaya devam ediyor

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, haziranda yıllık ücret yüzde 6,4 arttı. Bu oran, mayısta yüzde 6,6 olarak kaydedilmişti.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, rapora ilişkin değerlendirmesinde, hizmet sektörlerinin güçlü bir haziran ayı geçirdiğini ve beklenenden yüksek düzeyde istihdam yaratıldığını belirtti.

Richardson, "Ancak aynı sektörlerde ücret artışı azalmaya devam ediyor ve döngünün son döneminde yaşanan artışın ardından işe alımlar muhtemelen zirve yapıyor." ifadesini kullandı.

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