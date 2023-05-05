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ABD'de tarım dışı istihdam nisanda beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 253 bin kişi artarak beklentileri aştı, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indi.

05 Mayıs 2023 | 16:21
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ABD'de tarım dışı istihdam nisanda beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 253 bin ile beklentilerin üzerinde artarken, işsizlik oranı yüzde 3,4 ile tarihi düşük değerine yakın seyretti.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam nisanda 253 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 180 bin kişi artması öngörülüyordu.

Nisan ayında istihdam, profesyonel ve iş hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğlence ve ağırlama ile sosyal yardım alanlarında artmaya devam etti.

Tarım dışı istihdama ilişkin mart verilerinde de revizyona gidildi. Buna göre, martta tarım dışı istihdamdaki artış 236 binden 165 bine çekildi.

İşsizlik oranında düşüş

ABD'de işsizlik oranı ise nisanda 0,1 puan düşüşle yüzde 3,4'e gerilerken, tarihi düşük değerine yakın seyretti. Ocak ayında yine yüzde 3,4 olan işsizlik oranıyla, 50 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesi kaydedilmişti.

Piyasa beklentileri işsizlik oranının yüzde 3,6 olması yönündeydi. İşsizlik oranı, martta da yüzde 3,5 olmuştu.

Ülkedeki işsiz sayısı nisanda 182 bin kişi azalarak 5 milyon 657 bine indi. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde değişmeyerek yüzde 62,6 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,4 ile sabit kalırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,5 artarak 33,36 dolara tırmandı.

Piyasa beklentileri ise ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

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