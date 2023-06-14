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  • ABD'de üretici enflasyonu mayısta beklentilerin altında kaldı

ABD'de üretici enflasyonu mayısta beklentilerin altında kaldı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,1 artışla beklentilerin altında kaldı.

14 Haziran 2023 | 16:31
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ABD'de üretici enflasyonu mayısta beklentilerin altında kaldı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,1 artışla beklentilerin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ait ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 geriledi. Bu dönemde beklentilerin üzerinde azalış kaydeden verinin yüzde 0,1 düşmesi öngörülüyordu. ÜFE, nisanda ise yüzde 0,2 artmıştı.

Üretici fiyatları, mayısta yıllık bazda yüzde 1,1 arttı. Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 1,5 olması öngörülüyordu. Üretici enflasyonu, nisanda yıllık bazda yüzde 2,3 olmuştu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de mayısta aylık bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 2,8 ile Şubat 2021'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

Aylık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen çekirdek ÜFE'nin yıllık bazda yüzde 2,9 artması öngörülüyordu. Çekirdek ÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,1 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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