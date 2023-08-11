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  • ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 0,8 artışla beklentilerin üzerine çıktı.

11 Ağustos 2023 | 16:27
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ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin üzerinde geldi

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ait ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükselirken, üretici enflasyonu ocak ayından bu yana en yüksek aylık değerini aldı. Bu dönemde beklentilerin üzerinde artış kaydeden verinin yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. ÜFE, haziranda değişim göstermemişti.

Üretici fiyatları, temmuzda yıllık bazda da yüzde 0,8 arttı. Temmuzda yıllık bazda yüzde 0,7 olması öngörülen üretici enflasyonu, haziranda yıllık bazda yüzde 0,2 olmuştu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

Çekirdek ÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,3 artması öngörülüyordu. Çekirdek ÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 düşmüş, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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