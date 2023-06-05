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  • ABD'de yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağının en büyük endişesi

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağının en büyük endişesi

Business Insider makalesinde Z kuşağı ve Y kuşağının ciddi ekonomik kaygıları olduğunu söylüyor ve çeşitli araştırmalara atıfta bulunuyor.

05 Haziran 2023 | 12:27
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ABD'de yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağının en büyük endişesi

Haberde şu yorumlar var:

  • Z kuşağı ve Y kuşağının ciddi ekonomik kaygıları var. Faktörler arasında sallantılı bir ekonomi, öğrenci borç ödemeleri, enflasyon ve sağlık maliyetleri yer alıyor. En büyük sorun muhtemelen adaletsiz hissettiren bir konut piyasası. 
  • Deloitte tarafından yapılan yeni bir anket, yüksek hayat pahalılığının her iki kuşak için de "en önemli toplumsal endişe" olduğunu ortaya koydu. 
  • Pew'e göre genç yetişkinlerin (18-29 yaş arası) %32'si maaşlarından, %34'ü ise terfi fırsatlarından memnun olmadıklarını belirtiyor. 
  • Yazar Matt Yglesias bu yılın başlarında şunları söyledi: Hoşnutsuzluklarını iki şeyin tetiklediğini görürsünüz. "Birincisi, Büyük Durgunluk'un ardından yaşanan uzun ve zayıf işgücü piyasası, diğeri ise konut piyasasının ne kadar kötü işlediği"
  • Pew'e göre, 1980'de 25 yaşındakilerin %84'ü ebeveynlerinden ayrı yaşıyordu. Bu oran 2021'de %68. Kiraya çıkabilenler için ise kira ödemeleri gelirlerinin giderek daha büyük bir bölümünü kapsıyor.
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