ARA
Bist 100
8369,75
-0,87%
Bist 100
Dolar/TL
27,7438
0,061%
Dolar/TL
Euro/TL
29,4862
0,2837%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0628
0,2145%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1669
0,63%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD'de yeni mezunların çalışmak istediği 1 numaralı şehir: Talep 4 yılda 7 kat arttı

ABD'de yeni mezunların çalışmak istediği 1 numaralı şehir: Talep 4 yılda 7 kat arttı

New York, yine yeni mezunların en çok iş başvurusunda bulunduğu şehir olurken, talep pandemi öncesine göre 7 kat arttı.

11 Ekim 2023 | 14:43
Son Güncellenme: 11 Ekim 2023 | 14:47
0
ABD'de yeni mezunların çalışmak istediği 1 numaralı şehir: Talep 4 yılda 7 kat arttı

Üniversite ve yeni mezun kariyer sitesi Handshake'in yeni verilerine göre New York, yeni üniversite mezunlarının iş başvurusunda bulunduğu 1 numaralı şehir oldu. 

New York, pandemi öncesinde yeni mezunlardan en çok başvuru alan şehirdi ancak daha rekabetçi hale geldi. NYC, 2022-2023 yılları arasında 2018-2019'un aynı dönemine kıyasla 6,7 kat daha fazla başvuru aldı.

Ayrıca, 2 numaralı şehir olan Chicago'ya iki kat daha fazla başvuru yapıldı. 

İşte bugünün üniversite mezunlarının en çok iş başvurusunda bulunduğu ilk 15 şehir ise şöyle: 

  1. New York
  2. Chicago
  3. Dallas
  4. Los Angeles
  5. Atlanta
  6. Boston
  7. San Francisco
  8. Austin, Texas
  9. Washington D.C.
  10. Houston
  11. Seattle
  12. Denver
  13. Philadelphia
  14. San Diego
  15. Miami
0
  • ALTIN GRAM - TL 1669 0,63%
  • ALTIN ONS 1871,04 0,57%
  • BIST 100 8369,75 -0,87%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,7438 0,061%
  • EURO/TURK LIRASI 29,4862 0,2837%
  • EURO/USD 1,0628 0,2145%
  • INGILIZ STERLINI 1,23185 0,34988%
  • JAPON YENI 149,007 0,188%
  • KANADA DOLARI 1,35962 0,09092%
  • RUS RUBLESI 100,1245 -0,175%
Günün En Çok Okunanları
Şimşek'ten TL ve enflasyon mesajı
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Centi milyonerin en fazla yaşadığı şehirler... Listede İstanbul da var!
Centi milyonerin en fazla yaşadığı şehirler... Listede İstanbul da var!
'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'
'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'
Bakanlıktan Türkiye-İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
Bakanlıktan Türkiye-İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
SPK'den 3 kişiye borsalarda 6 ay işlem yasağı geldi
SPK'den 3 kişiye borsalarda 6 ay işlem yasağı geldi
THY ve Pegasus İsrail uçuşlarına ara verdi
GERİ
İLERİ
Şimşek'ten TL ve enflasyon mesajı
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Centi milyonerin en fazla yaşadığı şehirler... Listede İstanbul da var!
'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'
Bakanlıktan Türkiye-İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Centi milyonerin en fazla yaşadığı şehirler... Listede İstanbul da var!
'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'
Bakanlıktan Türkiye-İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
Centi milyonerin en fazla yaşadığı şehirler... Listede İstanbul da var!
'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'
Bakanlıktan Türkiye-İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
SPK'den 3 kişiye borsalarda 6 ay işlem yasağı geldi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL