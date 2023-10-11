ABD'de yeni mezunların çalışmak istediği 1 numaralı şehir: Talep 4 yılda 7 kat arttı

Üniversite ve yeni mezun kariyer sitesi Handshake'in yeni verilerine göre New York, yeni üniversite mezunlarının iş başvurusunda bulunduğu 1 numaralı şehir oldu.

New York, pandemi öncesinde yeni mezunlardan en çok başvuru alan şehirdi ancak daha rekabetçi hale geldi. NYC, 2022-2023 yılları arasında 2018-2019'un aynı dönemine kıyasla 6,7 kat daha fazla başvuru aldı.

Ayrıca, 2 numaralı şehir olan Chicago'ya iki kat daha fazla başvuru yapıldı.

İşte bugünün üniversite mezunlarının en çok iş başvurusunda bulunduğu ilk 15 şehir ise şöyle: