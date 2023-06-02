ARA
Bist 100
5103,27
2,89%
Bist 100
Dolar/TL
20,883
0,3469%
Dolar/TL
Euro/TL
22,4839
0,398%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0767
0,0386%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1329,1
0,45%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD'den pandemide yolculara geri ödeme yapmayan British Airways’e para cezası

ABD'den pandemide yolculara geri ödeme yapmayan British Airways’e para cezası

ABD Ulaştırma Bakanlığı, pandemi süresince iptal edilen uçuşlar nedeniyle yolculara yapılmayan geri ödemeler nedeniyle İngiltere merkezli havayolu şirketi British Airways’e (BA) 1,1 milyon dolar para cezası kesti.

02 Haziran 2023 | 09:59
Son Güncellenme: 02 Haziran 2023 | 10:17
0
ABD'den pandemide yolculara geri ödeme yapmayan British Airways’e para cezası

Bakanlık, hakkında bin 200’den fazla şikayet aldığı havayolu şirketinin yolculara ödemeleri zamanında yapmadığını söyledi.

BA ise "her zaman yasalara uygun hareket ettiğini" söyleyerek iddiaları reddetti.

Bakanlığın aktardığına göre, Mart – Kasım 2020 tarihleri arasında şirketin internet sitesinde, yolculardan BA ile iptal edilen ya da tarihi-saati değiştirilen uçuşlarla alakalı telefonla iletişime geçmeleleri istendi.

Ancak yolcular, bu aramalarda müşteri hizmetlerine aylarca ulaşamadı.

Para iadeleri için şirketin internet sitesinde herhangi bir talep imkanının bulunmadığının belirtildiği bakanlık açıklamasında, BA'nın web sitesindeki yanıltıcı bilgilerin Mart-Kasım 2020 arasında tüketicilerin yanlışlıkla seyahat kuponları istemelerine yol açtığı kaydedildi. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1329,1 0,45%
  • ALTIN ONS 1979,56 0,12%
  • BIST 100 5103,27 2,89%
  • DOLAR/TURK LIRASI 20,883 0,3469%
  • EURO/TURK LIRASI 22,4839 0,398%
  • EURO/USD 1,0767 0,0386%
  • INGILIZ STERLINI 1,25259 -0,03711%
  • JAPON YENI 138,931 0,098%
  • KANADA DOLARI 1,34289 -0,15057%
  • RUS RUBLESI 80,8545 -0,1796%
Günün En Çok Okunanları
Yapay zekaya göre insanlığın sonunu getirecek kıyamet senaryosu
Opel Corsa yenilendi, 2023 bitmeden yollarda olacak
Opel Corsa yenilendi, 2023 bitmeden yollarda olacak
Bugüne dikkat! Sağanak yağış geliyor
Bugüne dikkat! Sağanak yağış geliyor
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat için yeni karar
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat için yeni karar
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
İstanbul'un mayıs ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Ünlü bebek ürünleri markası halka arza hazırlanıyor
GERİ
İLERİ
Yapay zekaya göre insanlığın sonunu getirecek kıyamet senaryosu
Opel Corsa yenilendi, 2023 bitmeden yollarda olacak
Bugüne dikkat! Sağanak yağış geliyor
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat için yeni karar
Opel Corsa yenilendi, 2023 bitmeden yollarda olacak
Bugüne dikkat! Sağanak yağış geliyor
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat için yeni karar
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
Bugüne dikkat! Sağanak yağış geliyor
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat için yeni karar
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
İstanbul'un mayıs ayı enflasyonu belli oldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL