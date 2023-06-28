ARA
Bist 100
5759,11
0,46%
Bist 100
Dolar/TL
26,0609
0,1595%
Dolar/TL
Euro/TL
28,4875
-0,105%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0928
-0,322%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1597,25
-0,22%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD'den Wagner'e finansman sağladığı iddia edilen altın şirketlerine yaptırım

ABD'den Wagner'e finansman sağladığı iddia edilen altın şirketlerine yaptırım

ABD yönetimi, paralı savaşçı grubu Wagner'e finansman sağladıkları gerekçesiyle Orta Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya merkezli 4 şirketi yaptırım listesine ekledi.

28 Haziran 2023 | 09:20
0
ABD'den Wagner'e finansman sağladığı iddia edilen altın şirketlerine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Wagner Grubu ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı 4 şirket ve bir kişiye yaptırım uyguladığı bildirildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanan Orta Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya merkezli şirketlerin, Ukrayna ve Afrika dahil silahlı kuvvetlerini sürdürmesi ve genişletmesi için Wagner'e fon sağlamak amacıyla yasa dışı altın ticaretinde bulunduğu kaydedildi.

Yaptırım uygulanan Rusya vatandaşı Andrey Nikolayevich Ivanov'un ise Wagner Grubu'nun Mali'deki birimlerinin faaliyetlerinin merkezinde yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Wagner Grubu'nda yönetici olan Ivanov'un, Prigojin'in Africa Politology adlı kuruluşu ve Mali'deki üst düzey hükümet yetkilileriyle silah anlaşmaları, madencilik konuları ve Mali'deki Wagner Grubu'nun diğer faaliyetleri konusunda yakın bir şekilde çalıştığı ifade edildi.

Hazine Bakanlığının Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, konuya ilişkin açıklamasında, Hazinenin yaptırımlarının Wagner Group'un finansal ağındaki ve uluslararası yapısındaki kilit aktörlere zarar verdiğini belirtti.

Nelson, Wagner Grubu'nun operasyonlarını kısmen Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali gibi ülkelerdeki doğal kaynakları kullanarak finanse ettiğini belirterek, ABD'nin Wagner Group'un Afrika, Ukrayna ve diğer yerlerdeki şiddetini azaltmak için gelir akışlarını hedef almaya devam edeceğini vurguladı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1597,25 -0,22%
  • ALTIN ONS 1906,31 -0,38%
  • BIST 100 5759,11 0,46%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,0609 0,1595%
  • EURO/TURK LIRASI 28,4875 -0,105%
  • EURO/USD 1,0928 -0,322%
  • INGILIZ STERLINI 1,26388 -0,86049%
  • JAPON YENI 144,395 0,224%
  • KANADA DOLARI 1,3271 0,5958%
  • RUS RUBLESI 85,922 0,5229%
Günün En Çok Okunanları
Banka yöneticisi hobisini yatırıma dönüştürdü... Şimdi 14 ülkeye ihracat yapıyor
Ve tamamlandı: Dünyanın en büyük yolcu gemisinin içi böyle görünecek
Ve tamamlandı: Dünyanın en büyük yolcu gemisinin içi böyle görünecek
TOKİ, İstanbul dahil 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
TOKİ, İstanbul dahil 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
Konut aidatlarına 'fahiş zam' hazırlığına tepki
Konut aidatlarına 'fahiş zam' hazırlığına tepki
Kur Korumalı Mevduatta stopaj düzenlemesi Resmi Gazete'de
Kur Korumalı Mevduatta stopaj düzenlemesi Resmi Gazete'de
OSB’lerde kira açmazı büyüyor
OSB’lerde kira açmazı büyüyor
KKM'de stopaj avantajı yıl sonuna kadar uzatılacak
KKM'de stopaj avantajı yıl sonuna kadar uzatılacak
Bakan Şimşek'ten net rezerv açıklaması
GERİ
İLERİ
Banka yöneticisi hobisini yatırıma dönüştürdü... Şimdi 14 ülkeye ihracat yapıyor
Ve tamamlandı: Dünyanın en büyük yolcu gemisinin içi böyle görünecek
TOKİ, İstanbul dahil 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
Konut aidatlarına 'fahiş zam' hazırlığına tepki
Kur Korumalı Mevduatta stopaj düzenlemesi Resmi Gazete'de
Ve tamamlandı: Dünyanın en büyük yolcu gemisinin içi böyle görünecek
TOKİ, İstanbul dahil 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
Konut aidatlarına 'fahiş zam' hazırlığına tepki
Kur Korumalı Mevduatta stopaj düzenlemesi Resmi Gazete'de
OSB’lerde kira açmazı büyüyor
TOKİ, İstanbul dahil 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
Konut aidatlarına 'fahiş zam' hazırlığına tepki
Kur Korumalı Mevduatta stopaj düzenlemesi Resmi Gazete'de
OSB’lerde kira açmazı büyüyor
KKM'de stopaj avantajı yıl sonuna kadar uzatılacak
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL