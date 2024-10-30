ARA
DOLAR
34,27
0,00%
DOLAR
EURO
37,24
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
3071,43
0,46%
GRAM ALTIN
BIST 100
9006,55
0,68%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD ekonomisi, 3. çeyrekte beklentilerin altında büyüdü

ABD ekonomisi, 3. çeyrekte beklentilerin altında büyüdü

ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin altında büyüdü.

30 Ekim 2024 | 15:55
Son Güncellenme: 30 Ekim 2024 | 16:10
ABD ekonomisi, 3. çeyrekte beklentilerin altında büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,8 arttı.

Beklentilerin altında büyüme kaydeden ABD ekonomisinin, söz konusu dönemde yüzde 3 büyümesi öngörülüyordu.

Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6, ikinci çeyreğinde de yüzde 3'lük büyüme performansı göstermişti.

ABD ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat ve federal hükümet harcamalarındaki artış etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da arttı.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları, üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 ile geçen yılın ilk çeyreğinden bu yana en hızlı artışını kaydetti.

Yılın üçüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1,5 arttı. 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük artışı gösteren endeks, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2,2 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 2,1 artması yönündeydi. Söz konusu endeks, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 yükselmişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3071,43 0,46%
  • ALTIN ONS 2787,4 0,5%
  • BIST 100 9006,55 0,68%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,418 0,056%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3904 -0,07869%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,91 -0,4287%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2729 0,0006%
  • EURO/DOLAR 1,0856 0,3439%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2379 0,3149%
  • STERLIN/DOLAR 1,2961 -0,41491%
Borsa Haberleri
Borsada yarın temettü dağıtacak 3 şirket var
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
KARDEMİR'den "Sizing Block" açıklaması
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
GERİ
İLERİ
Borsada yarın temettü dağıtacak 3 şirket var
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
KARDEMİR'den "Sizing Block" açıklaması
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL