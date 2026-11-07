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Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? İşte haftalık performanslar

Yatırım araçları haftayı yükselişle tamamlarken, en güçlü performans Borsa İstanbul'dan geldi. Hisse senetleri haftalık bazda yüzde 6,72 değer kazanırken, gram altın yüzde 3,57, dolar/TL yüzde 0,42 ve avro/TL yüzde 0,37 yükseldi.

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? İşte haftalık performanslar

Piyasalarda haftalık işlemlerin tamamlanmasıyla yatırım araçlarının performansı ortaya çıktı. Borsa, altın ve dövizde yaşanan değişimlerin ardından yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı da belli oldu.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.626,34 puanı ve en yüksek 11.617,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,72 artarak 11.482,60 puandan tamamladı.

Altın, dolar ve avroda yükseliş

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,57 artışla 6 bin 520 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,24 artışla 42 bin 928 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 10 bin 340 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,97 artışla 10 bin 750 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,42 artışla 50,1580 liraya çıkarken avro yüzde 0,37 artışla 55,9290 liraya yükseldi.

Yatırım fonları arasında en çok kazandıran "Hisse Senedi Fonları" oldu

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,84, emeklilik fonları yüzde 1,10 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 2,51 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu.

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Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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