ABD ekonomisi güçlü tüketici sinyali veriyor

Verilere göre, ABD'de kişisel gelirler aylık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi. Bu rakam, beklentiler ve bir önceki verilerle aynı seviyede gerçekleşti.

Kişisel harcamalar ise beklentilerin üzerinde bir artışla aylık bazda yüzde 0,6 yükseldi. Temmuz ayında kişisel harcamalardaki artış yüzde 0,5 olarak kaydedilmişti. Mevsimsellikten arındırılmış kişisel harcamalar da Ağustos'ta yüzde 0,6 artış gösterirken, reel kişisel harcamalar da yüzde 0,4 oranında artış kaydetti.

Enflasyon Göstergeleri Farklı Bir Tablo Sunuyor

Kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksleri de piyasanın odağındaydı. Ağustos ayında çekirdek PCE fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 2,9 olarak açıklandı. Bu oran beklentilerle ve bir önceki verilerle aynı seviyede kaldı. Yıllık PCE fiyat endeksi ise bir önceki yüzde 2,6'lık artışın ardından Ağustos'ta yüzde 2,7'ye yükseldi. PCE fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterirken, çekirdek PCE aylık artışı yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

Bu verilerin ardından ABD borsaları kazançlarını artırdı.