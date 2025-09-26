Yapay zeka tabanlı dron sürüleri: Tek bir organizma gibi uçuyor

DASAL Havacılık Teknolojileri tarafından geliştirilen Otonom Dron Sürü Sistemi, yapay zeka tabanlı kolektif uçuş kabiliyeti, modüler mimari ve gelişmiş görev paylaşımı özellikleriyle hava operasyonlarında yeni nesil bir yaklaşım ortaya koyuyor. Sistem, çoklu insansız hava aracının tek bir organizma gibi hareket etmesini sağlayan sürü zekası yaklaşımı üzerine tasarlandı.

Mikro ve hafif sınıf İHA'larda entegrasyonu tamamlanan ve uçuş testleri gerçekleştirilen, platformdan bağımsız geliştirilen teknoloji, farklı tip ve sınıftaki hava araçlarına sürü yeteneğinin kazandırılmasına olanak tanıyor.

Komuta ve kontrol kabiliyeti, görev başlangıcı ve yönetiminin "yer kontrol istasyonu" üzerinden yürütülmesine dayanan sistemde, esnek iletişim mimarisi ve mesh tabanlı haberleşme protokolü sayesinde görev parametreleri sürüye otonom olarak dağıtılabiliyor ve sürekli veri paylaşımı sağlanabiliyor. Otonomi ve yapay zeka entegrasyonu ile sürüdeki her araç çevresel faktörlere göre rota ve görevini optimize edebiliyor, arıza veya kayıp durumunda görevler kalan unsurlara otomatik olarak devredilebiliyor.

Uçuş ve formasyon kabiliyeti kapsamında, koordineli kalkış ve iniş senaryoları destekleniyor. V formasyonu ile koordineli saldırı, çizgi formasyonu ile geniş alan taraması, kare formasyonu ile kritik unsur koruması ve çember formasyonu ile 360 derece çok yönlü saldırı senaryoları gerçek zamanlı olarak uygulanabiliyor. Ayrıca sistem, görev ihtiyaçlarına bağlı olarak alt sürülere ayrılabiliyor, keşif/istihbarat ve saldırı/angajman grupları otonom şekilde görev alabiliyor.