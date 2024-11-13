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ABD enflasyonunda sürpriz yok!

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı.

13 Kasım 2024 | 17:21
ABD enflasyonunda sürpriz yok!

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde yükseldi.

TÜFE, eylülde de yüzde 0,2 artmıştı.

Ülkede TÜFE, geçen ay yıllık bazda da yüzde 2,6 artış kaydederken, ekimde yıllık enflasyon son 7 ayda ilk kez hızlandı.

Bu dönemde beklentilere paralel gelen yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,4 olmuştu.

Söz konusu dönemde barınma fiyatları aylık yüzde 0,4 yükselirken, TÜFE'deki aylık artışın yarısından fazlasına katkı yaptı. Gıda fiyatları da ekimde aylık yüzde 0,2 artış gösterdi. Öte yandan benzin fiyatları ekimde yüzde 0,9 azaldı.

Yıllık bazda ise barınma fiyatları yüzde 4,9, gıda fiyatları yüzde 2,1 arttı. Benzin fiyatları ise yıllık bazda yüzde 12,2 azalış kaydetti.

Çekirdek enflasyon da beklentilere paralel

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ekimde, eylülde de olduğu gibi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artış gösterdi.

Geçen ay çekirdek enflasyon da beklentilere paralel gerçekleşti.

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