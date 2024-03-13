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  • ABD Hazine Bakanı Yellen o cümleyi kullandığına pişman oldu

ABD Hazine Bakanı Yellen o cümleyi kullandığına pişman oldu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 2021'de enflasyonunun "geçici" olduğunu söylediği için pişmanlık duyduğunu ifade etti.

13 Mart 2024 | 20:58
ABD Hazine Bakanı Yellen o cümleyi kullandığına pişman oldu

Yellen, FOX Business'a verdiği röportajda ABD'deki enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyondaki düşüşün "pürüzsüz" olmayabileceği konusunda uyaran Yellen, "Bunun aydan aya düzgün bir yol olmasını beklemiyorum ancak eğilim açıkça olumlu." dedi.

Yellen, ülkedeki enflasyona "en büyük katkıyı" sunan kalem olan kira maliyetlerinin bu yıl düşmesini beklediğini belirterek, kira oranlarındaki değişikliklerin Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) yansımasının biraz zaman aldığını kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Yellen, 2021'de enflasyonun geçici olduğunu söylediğine pişman olup olmadığına ilişkin soruya ise "Geçici olduğunu söylediğime pişman oldum." yanıtını verdi.

ABD Çalışma Bakanlığının dün açıkladığı verilere göre, ülkede TÜFE şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 artarken yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişti. AA

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