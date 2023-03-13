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ABD Hazine Bakanlığı, Fed ve FDIC'den iflas edemn iki bankaya ilişkin ortak açıklama

ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflasının ardından mevduatların korunmasına ilişkin alınan kararları açıkladı ve SVB müşterilerinin mevduatlarına pazartesinden itibaren erişebileceklerini bildirdi.

13 Mart 2023 | 09:24
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ABD Hazine Bakanlığı, Fed ve FDIC'den iflas edemn iki bankaya ilişkin ortak açıklama

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed Başkanı Jerome Powell ve FDIC Başkanı Martin Gruenberg, SVB ve Signature Bank'a ilişkin ortak açıklama yaptı.

Halkın bankacılık sistemine olan güvenini güçlendirerek ABD ekonomisini korumaya yönelik kararlı adımlar atıldığı belirtilen açıklamada, "Bu adım, ABD bankacılık sisteminin, güçlü ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik edecek şekilde mevduatları koruma ve hanehalkları ile işletmelerin krediye erişimini sağlama yönündeki hayati rollerini yerine getirmeye devam etmesini sağlayacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanı Yellen'ın, FDIC ve Fed'in önerilerini dinledikten ve ABD Başkanı Joe Biden ile istişare ettikten sonra FDIC'nin SVB kararının tüm mevduat sahiplerini tamamen koruyacak şekilde tamamlanmasını sağlayacak eylemleri onayladığı kaydedildi.

Ortak açıklamada, "Mudiler, 13 Mart Pazartesi gününden itibaren paralarının tamamına erişebilecekler. SVB kararıyla ilgili hiçbir kayıp, vergi mükellefleri tarafından karşılanmayacak." ifadesi kullanıldı.

"Signature Bank için de benzer bir sistemik risk durumunu duyuruyoruz"

New York merkezli Signature Bank'ın da iflas ettiği aktarılan açıklamada, "Eyalet otoritesi tarafından kapatılan Signature Bank için de benzer bir sistemik risk durumunu duyuruyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu kurumun tüm mudilerinin bütün hale getirileceği belirtilen açıklamada, SVB kararında olduğu gibi vergi mükelleflerinin bu bankayla ilgili de hiçbir zararı karşılamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, hissedarlar ve belirli teminatsız alacaklıların korunmayacağı kaydedildi.

Hazine Bakanlığı, Fed ve FDIC'nin açıklamasında, FDIC'nin sigortasız mudileri desteklemek için uğradığı zararların kanun gereği bankalara özel bir değerlendirme yapılarak tazmin edileceği aktarıldı.

Fed'den uygun mevduat kurumlarına ek fon

Fed'in bankaların tüm mevduat sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yardımcı olmak için uygun mevduat kurumlarına ek finansman sağlayacağını duyurduğuna da işaret edilen açıklamada, ABD bankacılık sisteminin büyük ölçüde finansal krizden sonra yapılan reformlar nedeniyle dirençli ve sağlam bir temel üzerinde durduğu vurgulandı.

Açıklamada, atılan yeni adımlarla birlikte söz konusu reformların mudilerin tasarruflarının güvende kalmasını sağlamak için gerekli adımları atma taahhüdünü gösterdiği kaydedildi.

Öte yandan Fed'den yapılan bir diğer açıklamada, uygun mevduat kurumlarına sağlanacak ek finansmanın bankacılık sisteminin mevduatları koruma kapasitesini güçlendireceği ve ekonomiye sürekli para ile kredi sağlanmasına imkan vereceği aktarıldı. Açıklamada, "Fed, ortaya çıkabilecek herhangi bir likidite baskısını ele almaya hazır." ifadesi kullanıldı.

Mevduat kurumlarına bir yıla kadar kredi sağlayacak ek finansma için Banka Vadeli Finansman Programı'nın (BTFP) oluşturulacağı bildirilen açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının programa Borsa İstikrar Fonu'ndan 25 milyar dolara kadara kadar kaynak sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Yellen'ın FDIC'nin SVB ve Signature Bank kararlarını hem sigortalı hem de sigortasız tüm mevduat sahiplerini tamamen koruyacak şekilde tamamlamasını sağlayacak eylemleri onaylamasının finansal sistemdeki stresi azaltacağı, finansal istikrarı destekleyeceği ve işletmeler, hanehalkı, vergi mükellefleri ve genel olarak ekonomi üzerindeki etkileri en aza indireceği vurgulandı.

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