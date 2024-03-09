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ABD Kongresi hükümetin kapanmasını önleyecek bütçe tasarısını onayladı

ABD'de federal hükümetin kısmi olarak kapanmasını önleyecek bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisinin ardından Senatodan da geçti.

09 Mart 2024 | 09:14
ABD Kongresi hükümetin kapanmasını önleyecek bütçe tasarısını onayladı

Ülkede 2024 mali yılı sonuna kadar bazı hükümet kurumlarına 460 milyar dolarlık finansman sağlayacak tasarı, ABD Senatosunda 22'ye karşı 75 oyla kabul edildi.

Söz konusu bütçe tasarı, çarşamba günü Temsilciler Meclisinde 85'e karşı 339 oyla onaylanmıştı.

Gazi İşleri, Tarım, İçişleri, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Kalkınma, Adalet, Ticaret ve Enerji bakanlıklarının aralarında olduğu kurumlara 8 Mart'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kala Kongreden geçen tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Tasarının yasalaşması halinde hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kısmi olarak kapanmasının önüne geçilecek.

Ülkede Savunma (Pentagon), İç Güvenlik, Çalışma, Dışişleri, Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının dahil olduğu hükümetin geri kalanına ise finansman sağlayan geçici bütçenin süresi 22 Mart'ta dolacak.

ABD Kongresi, 1 Ekim 2023'te başlayan 2024 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik 4 geçici bütçeyi onaylamıştı.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

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