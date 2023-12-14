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Etsy de işten çıkarma furyasına katıldı

ABD'li e-ticaret şirketi Etsy, iş gücünü yaklaşık yüzde 11 azaltacağını duyurdu.

14 Aralık 2023 | 09:49
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Etsy de işten çıkarma furyasına katıldı

Etsy Üst Yöneticisi (CEO) Josh Silverman'ın çalışanlarına gönderdiği e-posta, şirketin web sitesinde paylaşıldı.

Buna göre Silverman, şirketin büyümesi açısından daha iyi konumlandırılması amacıyla "çok zor ama gerekli" bazı kararlar aldıklarını belirtti.

Kaynakların en önemli iş öncelikleriyle daha uyumlu hale getirilmesi ve müşterilere daha iyi hizmet sunulabilmesi için şirketin yapısının yeniden düzenlendiğine işaret eden Silverman, bu kapsamda Etsy'nin iş gücünü yaklaşık yüzde 11 oranında azaltacaklarını kaydetti.

Silverman, oldukça zorlu makroekonomik ve rekabetçi bir ortamda faaliyet gösterdiklerini vurgulayarak, maliyetleri düşürmeye yönelik önemli tedbirler uygulamaya koymalarına ve işe alım planlarını askıya almalarına rağmen çalışan giderlerinin arttığını aktardı.

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