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ABD'li milyarder Bob Lee, bıçaklanarak öldürüldü

ABD'li milyarder Bob Lee San Francisco'da bıçaklanarak öldürüldü. Lee, Cash App uygulamasının kurucusu olmasıyla tanınıyor.

06 Nisan 2023 | 14:24
Son Güncellenme: 06 Nisan 2023 | 14:35
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ABD'li milyarder Bob Lee, bıçaklanarak öldürüldü

ABD'nin San Francisco kentinde, mobil ödeme hizmeti veren Cash App uygulamasının kurucusu Bob Lee bıçaklanarak öldürüldü.

BBC'nin haberine göre, San Francisco Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polislerin, yerel saatle 02.35 civarı bir bıçaklanma ihbarı aldığı belirtildi.

Açıklamada ihbarın hemen ardından olay yerine giden polislerin bölgede 40'lı yaşlarında bir erkeği ağır yaralı bulduğu ifade edildi.

Polislerin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı ancak söz konusu kişinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, olay hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Daha sonra bıçaklanmış kişinin mobil ödeme hizmeti veren Cash App uygulamasının kurucusu Bob Lee olduğu tespit edildi.

Bob Lee'nin babası da oğlunun öldüğünü "En yakın arkadaşımı kaybettim" paylaşımıyla doğruladı.

San Francisco Valisi London Breed, Bob Lee'nin cinayetini "korkunç bir trajedi" olarak niteledi.

Düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsüne göre, San Francisco, ABD'deki kentlerin yüzde 98'sinden daha tehlikeli.

San Francisco'da, 2021-2022'de 56 cinayet işlenirken, bu yıl 12 cinayet işlendi.

Musk'tan tepki

Elon Musk, Cash App'in kurucusu Bob Lee'nin öldürülmesinin ardından San Francisco'daki birçok arkadaşının "ciddi şekilde saldırıya uğradığını" iddia etti.

Twitter CEO'su 43 yaşındaki Lee'nin kederli arkadaşlarına başsağlığı diledi ve San Francisco bölge savcısı Brooke Jenkins'i şiddet uygulayan suçlulara karşı daha sert önlemler almaya çağırdı.

 

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