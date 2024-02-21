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ABD'li perakende devleri bilançolarını açıkladı

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart'ın geliri son üç ayda artarken, Home Depot'un satışlarında geçen yılın son çeyreğinde düşüş kaydedildi.

21 Şubat 2024 | 09:38
ABD'li perakende devleri bilançolarını açıkladı

Walmart ve Home Depot, bilançolarını açıkladı.

Bilançosunda 31 Ocak'ta sona eren 3 aylık dönemi dördüncü çeyrek olarak kabul eden Walmart'ın finansal sonuçlarına göre, şirketin geliri söz konusu dönemde yıllık yüzde 5,7 artışla 173,4 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde şirketin küresel e-ticaret satışları yüzde 23 artarak 100 milyar doları aştı.

Walmart'ın net karı ise aynı dönemde yüzde 12,4 azalarak 5,5 milyar dolara geriledi.

Walmart, televizyon üreticisi Vizio'yu 2,3 milyar dolara satın alacak

Ayrıca Walmart, ABD merkezli televizyon üreticisi Vizio'yu 2,3 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Walmart'ın Vizio'yu hisse başına 11,50 dolar nakit karşılığında satın almasına yönelik anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Walmart'ın Vizio ve SmartCast İşletim Sistemini (OS) satın almasının şirketin müşterilerine yeni yollarla hizmet vermesini sağlayacağı ve reklam verenlerin müşterilerle bağlantı kurmasına yardımcı olacak yeni fırsatlar da yaratacağı aktarıldı.

Home Depot'un satışları yüzde 2,9 azaldı

ABD'de inşaat ve ev malzemeleri satan Home Depot'un satışları ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 azalarak 34,8 milyar dolara düştü.

Şirketin geçen yılın son çeyreğinde 3,4 milyar dolar olarak kaydedilen net karı da bu dönemde 2,8 milyar dolara geriledi.

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