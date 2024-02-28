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  • ABD'li perakende zinciri 150 mağazasını kapatacak

ABD'li perakende zinciri 150 mağazasını kapatacak

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Macy's, 2026 yılına kadar yaklaşık 150 mağazasını kapatacağını açıkladı.

28 Şubat 2024 | 09:33
ABD'li perakende zinciri 150 mağazasını kapatacak

Macy's, kurumsal büyümeyi sağlamaya yönelik yeni stratejisini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni strateji kapsamında 2026 yılına kadar yaklaşık 150 verimsiz mağazanın kapatılacağı ve kaynaklara odaklanılacağı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, şirketin lüks pazara odaklanacağı da kaydedildi.

Öte yandan Macy's, geçen yılın son çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin net satışları geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7 düşüşle 8,1 milyar dolara geriledi.

Macy's'in net satışları 2023 genelinde de yıllık yüzde 5,5 azalışla 23,1 milyar dolara düştü.

Ayrıca şirket, geçen yılın son çeyreğinde 71 milyon dolarlık zarara uğradı.

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