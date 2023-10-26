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ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'de CEO değişimi

ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley'de Üst Yönetici (CEO) James Gorman'ın yerini gelecek yıldan itibaren Ted Pick alacak

26 Ekim 2023 | 10:24
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ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'de CEO değişimi

Morgan Stanley'den yapılan açıklamada, 2010'dan beri bankanın CEO'su olan 65 yaşındaki Gorman'ın, görevini 1 Ocak 2024'ten itibaren 54 yaşındaki Pick'e bırakacağı belirtildi.

Gorman, bankada icra başkanı olarak kalacak ve geçiş döneminde Pick'e yardımcı olacak.

Bankanın yatırım bankacılığı ve ticaret birimine ev sahipliği yapan kurumsal menkul kıymetler bölümüne başkanlık eden ve son 2 yıldır Morgan Stanley'nin eş başkanlığını yapan Pick, 1990 yılında bankaya katıldı.

1 Ocak'ta Morgan Stanley'de CEO'luk görevini devralacak olan Pick, finansal kriz döneminde sermaye piyasalarını yönetmişti.

Gorman, Mayıs 2023'te yaptığı açıklamada, bir yıl içinde görevinden ayrılmayı planladığını belirtmişti.

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