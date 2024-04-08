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ABD'nin en büyük bankasının CEO'sundan uyarı : Sonuçları olağanüstü olacak

JPMorgan Chase'in deneyimli CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Jamie Dimon, yapay zekanın insanlık üzerinde matbaa, elektrik ve bilgisayarlar kadar etkili olabileceğini söylüyor.

08 Nisan 2024 | 15:56
Son Güncellenme: 08 Nisan 2024 | 16:14
ABD'nin en büyük bankasının CEO'sundan uyarı : Sonuçları olağanüstü olacak

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, yapay zekanın toplum üzerinde derin bir etkisi olacağına ikna olduğunu söyledi.

Dimon, Pazartesi günü hissedarlara gönderdiği yıllık mektubunda, jeopolitik riskler, son satın almalar ve düzenleyici konuların ötesinde ABD'nin en büyük bankasının karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin güncellemesinde ilk konu olarak yapay zekayı seçti.

Dimon, "Yapay zekanın işimizi nasıl değiştireceğini ya da toplumu genel olarak nasıl etkileyeceğini tam olarak bilmesek de, sonuçlarının olağanüstü olacağına tamamen inanıyoruz" dedi.

Bu etki "muhtemelen son birkaç yüz yılın bazı büyük teknolojik buluşları kadar dönüşümsel olacaktır: Matbaayı, buhar makinesini, elektriği, bilgisayarları ve interneti düşünün."

Finans dünyasının en başarılı liderlerinden biri olması nedeniyle iş dünyasında geniş yankı uyandıran Dimon'ın mektubunda çok çeşitli konulara değiniliyor. CEO, enflasyonist baskılarla ilgili endişelerinin devam ettiğini söyledi ve dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana jeopolitik açıdan en riskli döneme giriyor olabileceği uyarısını yineledi.

Ancak, ilk kez 2017'deki bir hissedar mektubunda bu formatta bahsedilen yapay zekaya odaklanması dikkat çekti. 

Dimon, JPMorgan'ın şu anda 2.000'den fazla yapay zeka ve makine öğrenimi çalışanı ve veri bilimcisi olduğunu söyledi. Ancak teknoloji nihayetinde bankanın yaklaşık 310.000 çalışanının tamamına dokunabilir, bazı çalışanlara yardımcı olurken diğerlerinin yerini alabilir.

Dimon, "Zaman içinde, yapay zeka kullanımımızın neredeyse her işi artırma ve işgücü kompozisyonumuzu etkileme potansiyeline sahip olduğunu öngörüyoruz. Belirli iş kategorilerini veya rolleri azaltabilir, ancak başkalarını da yaratabilir." dedi. 

"Daha yapışkan enflasyon ve daha yüksek faiz" riski

Dimon mektubunda, dirençli ABD ekonomisine yönelik "daha yapışkan enflasyona ve piyasaların beklediğinden daha yüksek oranlara yol açabilecek" bir takım risklerden endişe duyduğunu söyledi.

Dimon, büyük miktarlardaki hükümet harcamalarına ve Federal Rezervin bilançosunu küçültme çabalarına, ayrıca Orta Doğu ve Ukrayna'da devam eden savaşlara ve bunların temel emtia piyasalarını, göçü ve jeopolitik ilişkileri bozma potansiyeline değindi.

Bankanın "%2'den %8'e ve hatta daha fazlasına" kadar faiz oranlarına hazır olduğunu belirterek, "Bu önemli ve benzeri görülmemiş güçler bizi temkinli olmaya itiyor" diye ekledi.

 

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