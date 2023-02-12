ABD savaş uçağı bir tanımlanamayan cisim daha vurdu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD ordusunun Alaska üzerinde "yüksek irtifadaki tanımlanamayan bir cismi" vurduğunu açıklamıştı. Bu kez bir ABD uçağı Kanada üzerinde tanımlanamayan bir cisim düşürdü.

BİR TANIMLANAMAYAN CİSİM DAHA

New York Times'ın haberine göre Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun emriyle hareket eden bir Amerikan savaş uçağı, Cumartesi günü kimliği belirsiz başka bir uçan cismi düşürdü.

Trudeau, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Kanada hava sahasını ihlal eden tanımlanamayan bir nesnenin düşürülmesi emrini verdim" dedi.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object. February 11, 2023

Açıklamalara göre Kanada hava sahasını ihlal eden cisim için ABD ve Kanada savaş uçakları birlikte havalandı ve bir Amerikan F-22'si "Yukon üzerindeki nesneyi düşürdü.

Yetkililer, Biden'ın Cuma günü düşürülmesini emrettiği nesnede olduğu gibi, Yukon Bölgesi üzerinde de neyin düşürüldüğünü henüz belirlemediklerini söylediler.

Trudeau, Cumartesi öğleden sonra Biden ile konuştuğunu söyledi. Twitter gönderisinde "Kanada Kuvvetleri şimdi nesnenin enkazını kurtaracak ve analiz edecek" dedi.

İLK DÜŞÜRÜLEN NESNEYLE İLGİLİ NELER BİLİNİYORDU?

Biri Alaska diğeri Yukon üzerinde düşürülen iki cisimle ilgili soru işaretleri ise henüz aydınlanmış değil.

Guardian'ın haberine göre ilk vurulan cisim 40.000 fit yükseklikte uçuyor ve düşürülmeden önce saatte yaklaşık 20 ila 40 mil hızla seyahat ediyordu. Yetkililer, nesnenin Alaska'nın bazı bölgelerinin üzerinden uçtuğunu, ancak düşürülmeden önce kuzey kutbuna doğru ilerlediğini söylüyor. Amerikan radarları, nesnenin varlığını ilk olarak Perşembe akşamı Alaska saatiyle 21:00 civarında tespit etti. Bir ABD savaş uçağı Cuma günü vurdu.

Fox News Cumartesi günü, bir ABD yetkilisinin nesnenin Amerikan hava sahasına girene kadar tespit edilmediğini doğruladığını bildirdi.

Yetkililer, karasularında vurulan cismin insansız olduğunu söyledi.

Bir yetkili ABC News'e , nesnenin "silindirik ve gümüşi gri" olduğunu ve "herhangi bir itme gücü" olmaksızın "balon benzeri" yüzen bir görünüm verdiğini söyledi. Savunma Bakanlığı'ndan başka bir yetkili, New York Times'a nesnenin donmuş denize çarptığında parçalara ayrıldığını söyledi.

SORU İŞARETLERİ

-CNN'nin haberine göre ABD'li bir yetkiliye göre, nesnenin ilk olarak Perşembe günü tespit edilmesinin ardından F-35 savaş uçakları inceleme için gönderildi. ABD savaş uçağı ilk uçuşunu Perşembe gecesi, ikincisini ise Cuma sabahı gerçekleştiği. Her ikisi de nesne hakkında "sınırlı" bilgi getirdi.

-CNN'e göre kaynak, pilotların gözlemlediklerine dair farklı raporlar verdiklerini söyledi. Bazı pilotlar, nesnenin uçaklardaki "sensörlerine müdahale ettiğini" söyledi, ancak tüm pilotlar bunu yaşadığını bildirmedi.

-Bazı pilotlar ayrıca nesne üzerinde tanımlanabilir bir itme kuvveti görmediklerini iddia ettiler ve nesnenin 40.000 fit yükseklikte seyretmesine rağmen nasıl havada kaldığını açıklayamadılar.

-Konu hakkında bilgilendirilen bir kaynak, Pentagon'un nesnenin ne olduğunu tam olarak açıklayamamasının kısmen çelişkili görgü tanıklarının ifadelerinden kaynaklandığını söyledi.

-ABD Kuzey Komutanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, komutanın nesnenin "yetenekleri, amacı veya kökeni" hakkında paylaşacak yeni bir bilgisi olmadığını söyledi, ancak kurtarma çabalarının "soğuk rüzgar, kar ve sınırlı gün ışığı dahil olmak üzere" Kuzey Kutbu hava koşullarından etkilendiğini kaydetti. ”

-Nesnenin kalıntılarına yönelik kurtarma çalışmalarının Cumartesi günü FBI ve yerel kolluk kuvvetleriyle koordineli olarak devam ettiği belirtildi.

Çin balonuyla görünür bir bağlantı yok

-Yetkililer şimdiye kadar, cismin geçen hafta düşürülen ve Atlantik Okyanusu tabanında hâlâ enkazı bulunan Çin gözetleme balonuyla ilgili olduğuna dair bir bilgi paylaşmadı.

-ABD'li bir yetkiliye göre, nesnenin herhangi bir gözetleme ekipmanı yok gibi görünüyordu

ÇİN BALONUNDAN DAHA KÜÇÜK

Kirby, cismin Cumartesi günü Carolinas kıyılarında düşürüldüğünden şüphelenilen Çin casus balonundan "çok, çok daha küçük" olduğunu söylemiş ve "kabaca küçük bir araba büyüklüğünde" olarak nitelendirmişti. Geçen Cumartesi düşürülen balon, ABD'li yetkililer tarafından yaklaşık üç otobüs büyüklüğünde olarak tanımlanmıştı.

KİME AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR

ABD ilk açıklamalarda Alaska yakınlarında düşürülen yüksek irtifa nesnesinden bir balon olarak bahsetmiyor ve onu Çin'e veya başka bir varlığa atfetmedi.

Açıklamada, "Buna bir nesne diyoruz çünkü şu anda sahip olduğumuz en iyi tanım bu. Kime ait olduğunu bilmiyoruz. Bir devlete mi yoksa şirketlere mi yoksa özel sektöre mi ait olduğunu bilmiyoruz" denilmişti.



