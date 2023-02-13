ABD'nin 4 Şubat'ta Atlantik üzerinde bir Çin balonunun vurmasının ardından ilginç gelişmeler yaşanıyor. ABD ilk olarak cuma günü Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cisim vurduğunu duyurdu. Bir gün sonra ise bu kez Kanada hava sahasında Yukon üzerinde bir tanımlanamayan cisim daha vuruldu.

İlk tanımlanamayan cismin bir araba büyüklüğünde olduğu belirtilmişti. Bir yetkili ABC News'e, nesnenin "silindirik ve gümüşi gri" olduğunu ve "herhangi bir itme gücü" olmaksızın "balon benzeri" yüzen bir görünüm verdiğini söylemişti.

Savunma Bakanlığı'ndan başka bir yetkili, New York Times'a nesnenin donmuş denize çarptığında parçalara ayrıldığını söyledi.



CNN'e göre ise kaynak, pilotların gözlemlediklerine dair farklı raporlar verdiklerini aktardı. Bazı pilotlar, nesnenin uçaklardaki "sensörlerine müdahale ettiğini" söyledi, ancak tüm pilotlar bunu yaşadığını bildirmedi.

Bazı pilotlar ayrıca nesne üzerinde tanımlanabilir bir itme kuvveti görmediklerini iddia ettiler ve nesnenin 40.000 fit yükseklikte seyretmesine rağmen nasıl havada kaldığını açıklayamadılar. Konu hakkında bilgilendirilen bir kaynak, Pentagon'un nesnenin ne olduğunu tam olarak açıklayamamasının kısmen çelişkili görgü tanıklarının ifadelerinden kaynaklandığını söyledi.

BALON MU?

BBC'nin haberine göre ABD'li senatör Chuck Schumer, vurulan cisimlerin muhtemelen balon olduğunu düşünüyor. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü ise son iki nesnenin orijinal balona "pek benzemediğini" ve çok daha küçük olduğunu söyledi.

3. CİSİM VURULDU

Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. CNN, ABD'li bir yetkili ve konuyla ilgili bir kongre kaynağına göre, ABD ordusunun Pazar günü öğleden sonra Huron Gölü üzerinde başka bir yüksek irtifa nesnesini düşürdüğünü duyurdu. Bu durum Kuzey Amerika hava sahası üzerinde tanımlanamayan bir nesnenin vurulduğu üst üste üçüncü günü işaret ediyor. Kongre Üyesi Elissa Slotkin paylaştığı mesajda, "Hepimiz bu nesnenin tam olarak ne olduğu ve amacı ile ilgileniyoruz." dedi.