ABD, yüksek irtifada 'tanımlanamayan' bir cismi vurdu

Günlük basın toplantısında Kirby, "Savunma Bakanlığının (Pentagon) son 24 saat içinde Alaska hava sahası üzerinde yüksek irtifadaki bir cismi izlediğini, cismin 40 bin fit irtifada uçtuğunu ve sivil havacılığın güvenliği için makul ölçüde tehdit teşkil ettiğini doğrulayabilirim. Pentagon'un tavsiyesi üzerine Başkan (Joe) Biden, ihtiyaten orduya cismi vurma emri verdi ve onlar da bunu yaptı." dedi.

CNN'in haberine göre cismin kökeni ve işlevselliği hakkındaki temel sorular şu an için yanıtsız kaldı. ABD'li bir yetkiliye göre, nesnenin herhangi bir gözetleme ekipmanı yok gibi görünüyordu. Cisim boyut veya şekil olarak geçen hafta düşürülen Çin'e ait yüksek irtifa gözetleme balonuna benzemiyor.

ENKAZINA ULAŞILIRSA...

Kirbiy, "Bu cisim için belirtilen bir amacı doğrulayacak herhangi bir bilgimiz yok. Enkazı donmuş su olduğuna inandığımız bir yere düştüğü için kurtarabilmeyi umuyoruz. Bu nedenle bir kurtarma çalışması yapılacak ve bunun başarılı olacağını umuyoruz. O zaman bu konuda biraz daha fazla şey öğrenebiliriz" dedi.

ÇİN BALONUNDAN DAHA KÜÇÜK

Kirby, cismin Cumartesi günü Carolinas kıyılarında düşürüldüğünden şüphelenilen Çin casus balonundan "çok, çok daha küçük" olduğunu söyledi ve "kabaca küçük bir araba büyüklüğünde" olarak nitelendirdi. Geçen Cumartesi düşürülen balon, ABD'li yetkililer tarafından yaklaşık üç otobüs büyüklüğünde olarak tanımlanmıştı.

White House spokesman John Kirby said U.S. officials still don't know much about the object that was shot down over Alaska, including where it's from. https://t.co/AAY7HyE8hc pic.twitter.com/tTRSS9QPEV — USA TODAY (@USATODAY) February 10, 2023

F22 VURDU, DONMUŞ SU ÜZERİNE DÜŞTÜ

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin stratejik iletişimden sorumlu koordinatörü John Kirby, Cuma günü ABD tarafından düşürülen cismin Kanada sınırı yakınlarında Arktik Okyanusu'ndaki donmuş su üzerine düşürüldüğünü söyledi.

Kirby'ye göre cisim ilk olarak Perşembe akşamı ABD hükümetinin dikkatini çekti.

Cismin 'insansız' olduğu belirlendi. Kirby, "Vurma emrinden önce pilotların değerlendirmesi insansız olduğu yönündeydi" dedi.

Pentagon Basın Sekreteri Brig'e göre, cisim daha sonra Alaska'daki Elmendorf Hava Kuvvetleri Üssü'nden bir F-22 savaş uçağı tarafından düşürüldü.

"ŞU AN BUNA BİR CİSİM DİYORUZ"

ABD, Alaska yakınlarında düşürülen yüksek irtifa nesnesinden bir balon olarak bahsetmiyor ve onu Çin'e veya başka bir varlığa atfetmedi.

Açıklamada, "Buna bir nesne diyoruz çünkü şu anda sahip olduğumuz en iyi tanım bu. Kime ait olduğunu bilmiyoruz. Bir devlete mi yoksa şirketlere mi yoksa özel sektöre mi ait olduğunu bilmiyoruz" denildi.

"CASUS BALONU" KRİZİ

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığının ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Çin, balonun ülkeye ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü.

Çin'in açıklaması Washington'ı tatmin etmemiş, balon, 4 Şubat'ta Başkan Biden'ın emriyle Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.