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  • ABD tarihindeki en büyük ikinci ikramiye bir kişiye çıktı! Şimdi 2 seçeneği var

ABD tarihindeki en büyük ikinci ikramiye bir kişiye çıktı! Şimdi 2 seçeneği var

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki haftalardır devreden Powerball lotosunda 1,7 milyar dolarlık büyük ikramiye bir kişiye çıktı.

12 Ekim 2023 | 16:34
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ABD tarihindeki en büyük ikinci ikramiye bir kişiye çıktı! Şimdi 2 seçeneği var

Kaliforniya'dan bir oyuncu Çarşamba gecesi Powerball ikramiyesini kazandı. 1.76 milyar dolar değerindeki ikramiye, oyun tarihindeki ikinci en büyük ikramiye olarak dudak uçuklattı.

Bilet sahibinin kimliği açıklanmadı.

Kazanan kişi, paranın 30 yıl boyunca ödenmesi ya da tahmini 774.1 milyon dolarlık toplu ödeme alma seçeneklerine sahip.

Tanesi 2 dolar olan biletler, ABD, Porto Riko ve ABD Virgin Adaları genelinde satılıyor.

ABD’de tarihin en büyük ikramiyesi 2022 yılının Kasım ayında 2,04 milyar dolar ile yine Kaliforniya eyaletinde Powerball oynayan bir talihliye isabet etmişti.

BBC'de yer alan habere göre büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 292,2 milyonda 1. Buna karşılık, ABD Ulusal Hava Servisi'ne göre önümüzdeki yıl yıldırım çarpma olasılığı 1,22 milyonda 1'dir.

 

 

 

 

 


 

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